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Города стран БРИКС могут стать новыми партнерами у Ростова-на-Дону

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
Новыми партнерами Ростова-на-Дону могут стать города стран-участниц БРИКС, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

У Ростова уже есть побратим город Яньтай в Китае, который входит в БРИКС. Договор был подписан в 2017 году.

Сейчас города ведут совместную работу в сферах образования и науки. Теперь донская столица установила контакт с координатором деятельности Центра исследований БРИКС Университета Сан-Паулу Валдиром да Сильва Безерра.

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Кроме того, состоялись успешные переговоры с главой Балканского клуба Дипломатической академии МИД РФ Полиной Девяткиной. Логвиненко отметил, что город и дальше будет укреплять международные связи. 

Ранее Таганрог стал побратим с восьмимиллионным китайским городом Цзинином.

 

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