Города стран БРИКС могут стать новыми партнерами у Ростова-на-Дону

У Ростова уже есть побратим город Яньтай в Китае, который входит в БРИКС. Договор был подписан в 2017 году.
Сейчас города ведут совместную работу в сферах образования и науки. Теперь донская столица установила контакт с координатором деятельности Центра исследований БРИКС Университета Сан-Паулу Валдиром да Сильва Безерра.
Кроме того, состоялись успешные переговоры с главой Балканского клуба Дипломатической академии МИД РФ Полиной Девяткиной. Логвиненко отметил, что город и дальше будет укреплять международные связи.
Ранее Таганрог стал побратим с восьмимиллионным китайским городом Цзинином.