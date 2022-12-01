В Ростове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю девушку на переходе 30 ноября

В среду, 30 ноября, водитель ехал по переулку Крепостной в направлении Текучева. Здесь он сбил 17-летнюю девушку, которая в это время шла по переходу.
«Автолюбитель сразу скрылся с места аварии. Пострадавшей оказали медицинскую помощь», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства. В ГИБДД попросили откликнуться очевидцев аварии.
В этот же день в Ростове водитель Kia Sorento повредил 14 машин на Таганрогской днем 30 ноября. Медицинская помощь никому не потребовалась. По факту случившегося составили протокол.