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В Ростове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю девушку на переходе 30 ноября

Сегодня, 05:20
Фото: УГИБДД
В Ростове-на-Дону водитель сбил девушку на переходе и скрылся, сообщили в УГИБДД по региону.

В среду, 30 ноября, водитель ехал по переулку Крепостной в направлении Текучева. Здесь он сбил 17-летнюю девушку, которая в это время шла по переходу.

«Автолюбитель сразу скрылся с места аварии. Пострадавшей оказали медицинскую помощь», — сказано в сообщении.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства. В ГИБДД попросили откликнуться очевидцев аварии.

В этот же день в Ростове водитель Kia Sorento повредил 14 машин на Таганрогской днем 30 ноября. Медицинская помощь никому не потребовалась. По факту случившегося составили протокол.

 

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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