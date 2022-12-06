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Один полицейский ранен в результате нападения мужчины с пулеметом в Новошахтинске

Сегодня, 11:19
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области мужчина с пулеметом ранил сотрудника полиции 6 декабря
В Ростовской области во вторник, 6 декабря, мужчина с пулеметом ранил патрульного, происшествие подтвердили в региональном МВД

Во вторник, 6 декабря, неизвестный мужчина с пулеметом напал на сотрудников полиции, после чего объявили план «Сирена» и перекрыли выезды из города.

На настоящий момент известно, что в ходе нападения был ранен один из сотрудников полиции. Кроме того, по предварительным данным, нападавший был одет в камуфляж, хотя личность стрелка до сих пор не установлена. 

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Население города Новошахтинска просят проявить осторожность и не выходить на улицу без особой необходимости, пока преступника не задержат правоохранительные органы. 

Ранее стало известно, что мужчину объявили в розыск, однако официальной информации о происшествии от местных органов власти пока не поступало.

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