Во вторник, 6 декабря, неизвестный мужчина с пулеметом напал на сотрудников полиции, после чего объявили план «Сирена» и перекрыли выезды из города.
На настоящий момент известно, что в ходе нападения был ранен один из сотрудников полиции. Кроме того, по предварительным данным, нападавший был одет в камуфляж, хотя личность стрелка до сих пор не установлена.
Население города Новошахтинска просят проявить осторожность и не выходить на улицу без особой необходимости, пока преступника не задержат правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что мужчину объявили в розыск, однако официальной информации о происшествии от местных органов власти пока не поступало.