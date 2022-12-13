Это стало известно на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. Причиной растущей опасности Бортников назвал разведывательно-подрывную работу украинских спецслужб.
«Поддержку в этом Украине оказывают страны Запада, во главе которых стоят США. Кроме того, террористы пытаются создать законспирированные ячейки», — уточнил глава ФСБ.
В этом году в России удалось предотвратить 64 теракта. Задержали более 400 представителей нацформирований из Украины, которые пытались пересечь границу.
Вместе с этим зарегистрировали 2,6 тысяч фактов незаконного оборота оружия.
Ранее в Ростове суд приговорил организатора террористической ячейки к 17 годам колонии.