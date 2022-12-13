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Бортников сообщил о росте террористической опасности в Ростовской области

Сегодня, 10:54
Фото: Национальный антитеррористический комитет/vk.com
Бортников сообщил о росте террористической опасности в Ростовской области
На территории Южного федерального округа, в том числе Ростовской области, в 2022 году увеличилось количество террористических проявлений, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

Это стало известно на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. Причиной растущей опасности Бортников назвал разведывательно-подрывную работу украинских спецслужб.

«Поддержку в этом Украине оказывают страны Запада, во главе которых стоят США. Кроме того, террористы пытаются создать законспирированные ячейки», — уточнил глава ФСБ.

В этом году в России удалось предотвратить 64 теракта. Задержали более 400 представителей нацформирований из Украины, которые пытались пересечь границу. 

Вместе с этим зарегистрировали 2,6 тысяч фактов незаконного оборота оружия. 

Ранее в Ростове суд приговорил организатора террористической ячейки к 17 годам колонии. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня
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