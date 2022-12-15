Напомним, что Захарченко задержали в 2016 году за коррупционные преступления. Он получил 12,5 года лишения свободы.
Ситуация с ним стала резонансной после того, как во время обысков в квартире нашли несколько миллиардов рублей.
Теперь прокуратура потребовала изъять имущество фигуранта на 50 миллионов рублей. Речь идет о двух квартирах и парковочных местах на проспекте Вернадского в Москве.
На это имущество не были предоставлены документы, что его приобрели законно. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении в суде.