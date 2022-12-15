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Еще две квартиры нашли у экс-полковника Захарченко из Ростовской области

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
У уроженца Ростовской области, бывшего полковника Дмитрия Захарченко обнаружили еще две квартиры, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Напомним, что Захарченко задержали в 2016 году за коррупционные преступления. Он получил 12,5 года лишения свободы.

Ситуация с ним стала резонансной после того, как во время обысков в квартире нашли несколько миллиардов рублей. 

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Теперь прокуратура потребовала изъять имущество фигуранта на 50 миллионов рублей. Речь идет о двух квартирах и парковочных местах на проспекте Вернадского в Москве. 

На это имущество не были предоставлены документы, что его приобрели законно. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении в суде. 

#Илья Протвинов#Происшествия#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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