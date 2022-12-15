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В Ростове 94-летняя вдова ветерана только через суд смогла получить субсидию на жилье

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI
В Ростове 94-летняя вдова ветерана только через суд смогла получить субсидию на жилье
Прокуратура помогла 94-летней вдове ветерана ВОВ получить субсидию на квартиру, сообщается на сайте ведомства.

В Ростове 94-летняя вдова участника Великой Отечественной войны обратилась с заявлением в Минстрой региона внести ее в список лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты на приобретение жилья. Чиновники, рассмотрев обращение женщины, отказали ей, мотивировав решение тем, что она якобы сама специально ухудшила свои жилищные условия для получения субсидии.

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94-летней вдове не оставалось ничего иного, как обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство направило в суд иск, обязывающий чиновников дать женщине субсидию на приобретение жилья. В итоге суд требование прокуратуры поддержал.

Ранее в Таганроге пенсионер смог отсудить более 140 тысяч рублей у отделения ПФР.

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