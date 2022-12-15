В Ростове 94-летняя вдова участника Великой Отечественной войны обратилась с заявлением в Минстрой региона внести ее в список лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты на приобретение жилья. Чиновники, рассмотрев обращение женщины, отказали ей, мотивировав решение тем, что она якобы сама специально ухудшила свои жилищные условия для получения субсидии.
94-летней вдове не оставалось ничего иного, как обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство направило в суд иск, обязывающий чиновников дать женщине субсидию на приобретение жилья. В итоге суд требование прокуратуры поддержал.
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