rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове пожилой мужчина погиб, выпав из окна пансионата

Сегодня, 17:58
Фото: 1MI
В Ростове пенсионер погиб на территории пансионата, пишут СМИ.

В Железнодорожном районе Ростова пожилой мужчина погиб, выпав из окна пансионата. Очевидцы рассказали «Кoмcомoльской правде», что высота падения была не большой, однако прибывшие на место происшествия медики все равно не успели спасти жизнь пенсионера.

В Ростовской области 85-летняя женщина выпала из окна и погибла
Узнать подробнее

По какой причине произошла трагедия, пока неизвестно. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новочеркасске на улице Визирова 32-летний мужчина выпал из окна после юбилея супруги. Сообщается, что трагической гибели мужчину предшествовала семейная ссора.

Также похожий случай произошел в Белой Калитве. Бизнесмен залез на крышу офисного здания, чтобы отремонтировать ее, однако сорвался на мокрой поверхности вниз. Спасти мужчину не удалось.

Читайте также:
Мужчина выпал из окна дома в Батайске вечером 23 ноябряВ Ростове на Западном 13-летний мальчик погиб, выпав из окнаДвухлетняя девочка погибла, выпав из окна в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Эколог объяснил, почему в Ростовской области наступает коллапс с питьевой водой
Сегодня, 11:08
Краевед Багдыков поддержал перенос памятника Екатерины II из Одессы в Ростов
Сегодня, 11:12
Московская компания собирается выкупить половин акций «Цимлянских вин»
Сегодня, 11:59
Российские военные нанесли удары по Украине из Ростовской области 16 декабря
Сегодня, 12:05
Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон
Сегодня, 12:39
Синоптик Елена Назарова рассказала ждать ли снег в Ростове на Новый год
Сегодня, 12:55