В Железнодорожном районе Ростова пожилой мужчина погиб, выпав из окна пансионата. Очевидцы рассказали «Кoмcомoльской правде», что высота падения была не большой, однако прибывшие на место происшествия медики все равно не успели спасти жизнь пенсионера.
По какой причине произошла трагедия, пока неизвестно. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новочеркасске на улице Визирова 32-летний мужчина выпал из окна после юбилея супруги. Сообщается, что трагической гибели мужчину предшествовала семейная ссора.
Также похожий случай произошел в Белой Калитве. Бизнесмен залез на крышу офисного здания, чтобы отремонтировать ее, однако сорвался на мокрой поверхности вниз. Спасти мужчину не удалось.