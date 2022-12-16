В Железнодорожном районе Ростова пожилой мужчина погиб, выпав из окна пансионата. Очевидцы рассказали «Кoмcомoльской правде», что высота падения была не большой, однако прибывшие на место происшествия медики все равно не успели спасти жизнь пенсионера.