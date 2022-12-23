rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Разорившийся в пандемию ростовский фитнес-клуб заплатит клиентам более 2,7 млн рублей

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Разорившийся в пандемию ростовский фитнес-клуб заплатит клиентам более 2,7 млн рублей
В Ростове разорившийся в пандемию коронавируса фитнес-клуб выплатит 64 клиента более 2,75 миллиона рублей за неоказанные услуги, об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.

Донское управление Роспотребнадзора использовало новую форму полномочий, чтобы защитить интересы 64 клиентов ростовского фитнес-клуба ООО «Энерджи». Сам клуб в одностороннем порядке прекратил оказывать услуги в годы пандемии и не стал возвращать деньги клиентам, последняя финансовая отчетность компании представлена за 2020 год, и в этом году 12 декабря было принято решение об исключении недействующего юрлица из ЕГРЮЛ. 

Фитнес-тренер рассказал о правилах здорового похудения
Узнать подробнее

Сообщается, что по итогам рассмотрения коллективного иска Советский районный суд Ростова принял решение расторгнуть договоры между фитнес-клубом и потребителями и обязать клуб выплатить средства за не оказанные услуги, неустойки, штрафы и компенсацию морального вреда по пять тысяч рублей каждому. Общая сумма возмещения составил более 2,75 миллиона рублей. 

Напомним, этой весной после снятия ковидных ограничений «выжившие» фитнес-центры смогли вернуться к работе.

Читайте также:
В Ростовской области директора фитнес-клуба поймали на торговле стероидамиНалоговый вычет на фитнес-услуги получат жители в Ростовской области в 2022 годуПо итогам 2021 года в России «умные» часы впервые обогнали по спросу фитнес-трекеры
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Суд#Услуги#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Бизнесвумен из Нижнего Новгорода украла 1,9 млн руб из бюджета в Ростовской области
Сегодня, 10:05
Нутрициолог назвала способ, как защититься от свиного гриппа в Ростовской области
Сегодня, 10:49
ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области
Сегодня, 09:32
Более 40% ростовчан оказались не против повышения призывного возраста до 21 года
Сегодня, 09:15
В Ростове осудили экс-руководителей молокозавода за хищение на 819 миллионов рублей
Сегодня, 09:14
О чем поют финансы накануне 2023 года? Выясняем вместе с экспертами
Сегодня, 10:53