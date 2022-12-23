Донское управление Роспотребнадзора использовало новую форму полномочий, чтобы защитить интересы 64 клиентов ростовского фитнес-клуба ООО «Энерджи». Сам клуб в одностороннем порядке прекратил оказывать услуги в годы пандемии и не стал возвращать деньги клиентам, последняя финансовая отчетность компании представлена за 2020 год, и в этом году 12 декабря было принято решение об исключении недействующего юрлица из ЕГРЮЛ.