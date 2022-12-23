Донское управление Роспотребнадзора использовало новую форму полномочий, чтобы защитить интересы 64 клиентов ростовского фитнес-клуба ООО «Энерджи». Сам клуб в одностороннем порядке прекратил оказывать услуги в годы пандемии и не стал возвращать деньги клиентам, последняя финансовая отчетность компании представлена за 2020 год, и в этом году 12 декабря было принято решение об исключении недействующего юрлица из ЕГРЮЛ.
Сообщается, что по итогам рассмотрения коллективного иска Советский районный суд Ростова принял решение расторгнуть договоры между фитнес-клубом и потребителями и обязать клуб выплатить средства за не оказанные услуги, неустойки, штрафы и компенсацию морального вреда по пять тысяч рублей каждому. Общая сумма возмещения составил более 2,75 миллиона рублей.
Напомним, этой весной после снятия ковидных ограничений «выжившие» фитнес-центры смогли вернуться к работе.