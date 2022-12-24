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В Ростовской области будут рассматривать дела по преступлениям военных в ДНР и ЛНР

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
Гарнизонные суды Ростовской области будут рассматривать уголовные дела по военным преступлениям на Донбассе, сообщили в пресс-службе Новочеркасского гарнизонного военного суда.

В Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд передадут уголовные дела по преступлениям военных, совершенным на территории ДНР и Запорожской области. Уголовные дела, возбужденные за военные преступления на территории ЛНР, будет рассматривать гарнизонный суд Новочеркасска.

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Кроме того, дела по военным преступлениям на флоте предадут Южному окружному суду, а уголовные дела по военным преступлениям на территории Запорожской области будут рассматривать в Севастополе.

Соответствующее постановление вынес Верховный Суд Российской Федерации.

Ранее стало известно, что за фейки о действиях Вооруженных сил России за первые шесть месяцев 2022 года в Ростовской области оштрафовали 37 человек.

 

 

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