В Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд передадут уголовные дела по преступлениям военных, совершенным на территории ДНР и Запорожской области. Уголовные дела, возбужденные за военные преступления на территории ЛНР, будет рассматривать гарнизонный суд Новочеркасска.
Кроме того, дела по военным преступлениям на флоте предадут Южному окружному суду, а уголовные дела по военным преступлениям на территории Запорожской области будут рассматривать в Севастополе.
Соответствующее постановление вынес Верховный Суд Российской Федерации.
Ранее стало известно, что за фейки о действиях Вооруженных сил России за первые шесть месяцев 2022 года в Ростовской области оштрафовали 37 человек.