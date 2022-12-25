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Абсолютно голый мужчина разгуливал по Сельмашу в Ростове

Сегодня, 14:06
Фото: Социальные сети
Голый мужчина прогуливался по улицам Сельмаша в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

На улице Ильича рядом с домом № 42/25 обнаженного мужчины заметили рядом с мусорными баками. Несмотря на холод, мужчина чувствовал себя комфортно и не смутился даже, когда прохожие стали снимать его на камеры.

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Очевидцы сообщили, что даже вызвали службу спасения. В комментариях в соцсетях ростовчане пошутили, что мужчина таким необычным образом решил закаляться. Другие предположили, что ему было лень одеваться, чтобы выкинуть мусор.

Ранее жительница Ростова вышла голой на мороз после процедур в салоне красоты. Пока женщина занималась уходом, неизвестный украл ее норковую шубу.

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