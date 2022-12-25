На улице Ильича рядом с домом № 42/25 обнаженного мужчины заметили рядом с мусорными баками. Несмотря на холод, мужчина чувствовал себя комфортно и не смутился даже, когда прохожие стали снимать его на камеры.
Очевидцы сообщили, что даже вызвали службу спасения. В комментариях в соцсетях ростовчане пошутили, что мужчина таким необычным образом решил закаляться. Другие предположили, что ему было лень одеваться, чтобы выкинуть мусор.
Ранее жительница Ростова вышла голой на мороз после процедур в салоне красоты. Пока женщина занималась уходом, неизвестный украл ее норковую шубу.