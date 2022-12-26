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Ростовчанин Ушаков заплатит 2 млн рублей за комментарий о преступлениях нацистов

Сегодня, 11:28
Фото: Йохан Ларссон/CC0/wiki
Ростовчанин Ушаков заплатит 2 млн руб за комментарий о преступлениях нацистов
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении Дмитрия Ушакова за реабилитацию нацизма, сообщили в региональной прокуратуре.

Фигурант создал в соцсети «ВКонтакте» сообщество, в котором сделал публикацию. В ней он отрицал факты, положенные в основу приговора Нюрнбергского трибунала.

Также фигурант одобрял преступления, установленные в рамках приговора. В тексте была недостоверная информация о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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По данному факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере двух миллионов рублей.

Это решение не вступило в законную силу.

Ранее против ростовского журналиста Резника возбудили дело о фейках про спецоперацию.

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