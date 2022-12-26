Фигурант создал в соцсети «ВКонтакте» сообщество, в котором сделал публикацию. В ней он отрицал факты, положенные в основу приговора Нюрнбергского трибунала.
Также фигурант одобрял преступления, установленные в рамках приговора. В тексте была недостоверная информация о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
По данному факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере двух миллионов рублей.
Это решение не вступило в законную силу.
Ранее против ростовского журналиста Резника возбудили дело о фейках про спецоперацию.