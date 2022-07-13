Против ростовского журналиста Резника возбудили дело о фейках про спецоперацию

Речь идет о публикации, которую журналист сделал в своем Telegram-канале. По данным управления, он отразил неверную информацию о целях, задачах и правилах проведения спецоперации.
Напомним, что 12 августа Резник стал фигурантом еще одного уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. Сейчас он находится в федеральном розыске, есть информация, что журналист проживает в Грузии.
Ранее Резник заявил об обысках у его родственников в донской столице. По его данным, якобы пришли неизвестные домой к его сыну за день до его дня рождения