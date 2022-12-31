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Парень выпал из окна многоэтажки на окраине Ростова

Сегодня, 10:47
Фото: Социальные сети
Труп молодого человека нашли под окнами многоэтажки на улице Платона Кляты
Молодой человек выпал из окна вечером 30 декабря, сообщили в соцсетях очевидцы.

В пятницу, 30 декабря, жители Ростова в соцсетях сообщили об обнаружении трупа молодого человека на улице Платона Кляты в районе дома № 15. Парень, предположительно, выпал из окна одной из квартир около 16.00 мск. Спасти его жизнь прибывшим на место происшествия медикам не удалось.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видны машины экстренных служб, сотрудники которых убирают из-под окон дома тело погибшего.

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Точные обстоятельства гибели молодого человека не известны. В МВД и Следственном комитете трагический инцидент пока не комментировали.

Ранее в Ростове пожилой мужчина погиб, выпав из окна пансионата.

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