В пятницу, 30 декабря, жители Ростова в соцсетях сообщили об обнаружении трупа молодого человека на улице Платона Кляты в районе дома № 15. Парень, предположительно, выпал из окна одной из квартир около 16.00 мск. Спасти его жизнь прибывшим на место происшествия медикам не удалось.