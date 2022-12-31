В пятницу, 30 декабря, жители Ростова в соцсетях сообщили об обнаружении трупа молодого человека на улице Платона Кляты в районе дома № 15. Парень, предположительно, выпал из окна одной из квартир около 16.00 мск. Спасти его жизнь прибывшим на место происшествия медикам не удалось.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видны машины экстренных служб, сотрудники которых убирают из-под окон дома тело погибшего.
Точные обстоятельства гибели молодого человека не известны. В МВД и Следственном комитете трагический инцидент пока не комментировали.
Ранее в Ростове пожилой мужчина погиб, выпав из окна пансионата.