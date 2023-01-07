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Администрация в Ростове-на-Дону пересмотрит смету для реконструкции парка Горького

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону необходимо актуализировать смету для проведения реконструкции в парке имени Максима Горького.

Власти рассказали изданию 161.ру, что появилась потребность в актуализации сметных расчетов. Вопрос о выделении денег на эти цели рассмотрят в 2023 году.

Согласно планам, реставрация должна начаться с модернизации сетей электроснабжения. До этого стало известно, что в парк планируется вложить более 666 миллионов рублей. Все работы хотят провести в три этапа.

Ранее появилась информация, что в Ростове на ремонт и строительство дорог потратят 3,1 млрд рублей в 2023 году. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

 

 

 

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