Власти рассказали изданию 161.ру, что появилась потребность в актуализации сметных расчетов. Вопрос о выделении денег на эти цели рассмотрят в 2023 году.
Согласно планам, реставрация должна начаться с модернизации сетей электроснабжения. До этого стало известно, что в парк планируется вложить более 666 миллионов рублей. Все работы хотят провести в три этапа.
Ранее появилась информация, что в Ростове на ремонт и строительство дорог потратят 3,1 млрд рублей в 2023 году. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.