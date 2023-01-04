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В Ростове на ремонт и строительство дорог потратят 3,1 млрд рублей в 2023 году

Сегодня, 16:19
Фото: pxhere.com
В Ростове на ремонт и строительство дорог в 2023 году решили направить более трех миллиардов рублей, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канал.

Глава администрации Ростова-на-Дону сообщил, что власти города приняли решение направить на развитие дорожной отрасли 3,1 миллиарда рублей.  

Так, например, в перечень работ войдет реконструкция улицы Вавилова, ремонт асфальтового покрытия на 18 дорогах протяженность 19,9 километра. 

«Уже прошли конкурсные процедуры, и заключены контракты на выполнение работ», — сообщил сити-менеджер, добавив, что 550 миллионов рублей город собирается потратить на ремонт улицы Ларина на участке от проспекта Михаила Нагибина до площади Народного Ополчения, а также ремонт асфальта на улицах Погодина, Немировича-Данченко, переулка Ольховского, улицы Плиева, Текучева и проспекта Буденновского. 

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Отдельно Алексей Логвиненко уточнил, что в этом году запланировано благоустроить грунтовые дороги. Сейчас по плану из 12 дорог привели в порядок восемь, обустройство дороги по улице Инженерной обещают закончить в этом году, после чего можно будет начать ремонт еще 10 грунтовых дорог.   

Глава администрации также напомнил о строительстве дороги в СНТ «Нефтяник», на которое выделили 83 миллиона рублей летом 2022 года. 

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