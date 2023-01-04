Отдельно Алексей Логвиненко уточнил, что в этом году запланировано благоустроить грунтовые дороги. Сейчас по плану из 12 дорог привели в порядок восемь, обустройство дороги по улице Инженерной обещают закончить в этом году, после чего можно будет начать ремонт еще 10 грунтовых дорог.