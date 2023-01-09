Больше всего это коснулось крупных организаций, в 44% из них увольняли сотрудников. Проведенный среди 256 компаний опрос показал, что бизнесу было тяжелее в 2022 году, чем в 2021.
Опрошенные сообщают, что сталкивались с финансовыми проблемами из-за введенных санкций. При этом около 12% респондентов отметили, что удар по экономике 2022 года для них был менее заметным, чем проблемы, связанные с коронавирусом.
Еще 19% участников опроса считают, что их бизнес в 2022 году работал лучше, чем раньше. Такие выводы делали владельцы малого бизнеса со штатом менее 100 человек.
Ранее стало известно, что каждый второй ростовчанин выступил в поддержку четырехдневной рабочей недели.