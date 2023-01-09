rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В России треть работодателей сократили персонал в 2022 году

Сегодня, 09:22
Фото: unsplash.com
В России треть работодателей сократили персонал в 2022 году
В России за минувший год около 33% компаний пришлось сокращать штат сотрудников, сообщают «Новые известия».

Больше всего это коснулось крупных организаций, в 44% из них увольняли сотрудников. Проведенный среди 256 компаний опрос показал, что бизнесу было тяжелее в 2022 году, чем в 2021.

Опрошенные сообщают, что сталкивались с финансовыми проблемами из-за введенных санкций. При этом около 12% респондентов отметили, что удар по экономике 2022 года для них был менее заметным, чем проблемы, связанные с коронавирусом.

Еще 19% участников опроса считают, что их бизнес в 2022 году работал лучше, чем раньше. Такие выводы делали владельцы малого бизнеса со штатом менее 100 человек.

Ранее стало известно, что каждый второй ростовчанин выступил в поддержку четырехдневной рабочей недели. 

Читайте также:
Уволившейся из администрации Ростова Камбуловой хотят найти должность в ТаганрогеРостовчане обвинили водителя троллейбуса в самоуправстве и потребовали уволитьГлава ростовской администрации уволил своего зама по экономике Заревского
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В части Ростовской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Сегодня, 12:17
Песков опроверг слухи о начале частичной мобилизации в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 12:51
В Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов
Сегодня, 12:43
В Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов
Сегодня, 12:43
Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
Сегодня, 12:12
В Ростовской области рассекретят почти 17,7 тысячи дел XX века в 2023 году
Сегодня, 12:11