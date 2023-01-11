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Жителя Таганрога Петрика заставили отдать государству машину за пьяное вождение

Сегодня, 08:47
Фото: Rasbak/CC BY SA/wikimedia.org
Жителя Таганрога Петрика заставили отдать государству машину за пьяное вождение
В Ростовской области конфисковали машину у мужчины, который дважды попался пьяным за рулем, сообщили в региональной прокуратуре.

Жителя Таганрога Владислава Петрика два раза поймали нетрезвым за рулем. В первый раз его привлекли к административной ответственности, во второй - к уголовной. 

Суд приговорил обвиняемого к 320 часам обязательных работ. Также его лишили прав на два года. 

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Однако прокуратура не согласилась с тем, что автомобиль вернули Петрику. В результате обжалования Ростовский областной суд конфисковал транспорт в доход государства.

Ранее в Ростовской области у сотрудницы администрации села конфисковали три участка. 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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