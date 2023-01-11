Жителя Таганрога Владислава Петрика два раза поймали нетрезвым за рулем. В первый раз его привлекли к административной ответственности, во второй - к уголовной.
Суд приговорил обвиняемого к 320 часам обязательных работ. Также его лишили прав на два года.
Однако прокуратура не согласилась с тем, что автомобиль вернули Петрику. В результате обжалования Ростовский областной суд конфисковал транспорт в доход государства.
Ранее в Ростовской области у сотрудницы администрации села конфисковали три участка.