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Труп задержанного нашли в изоляторе временного содержания в Ростовской области

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
Тело задержанного нашли в изоляторе временного содержания в Ростовской области
В Ростовской области в изоляторе временного содержания нашли тело мужчины, которого ранее задержали, пишут СМИ.

По информации ТАСС, утром 2 января в ИВС в Донецке доставили 37-летнего мужчину, который ранее был судим. Его заподозрили в грабеже и угоне.

«Через несколько дней сотрудники изолятора обнаружили тело задержанного. Прибывшие медики констатировали его смерть», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Ранее в Ростове задержанный мужчина обвинил капитана полиции в применении насилия.  Подробный материал читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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