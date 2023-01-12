По информации ТАСС, утром 2 января в ИВС в Донецке доставили 37-летнего мужчину, который ранее был судим. Его заподозрили в грабеже и угоне.
«Через несколько дней сотрудники изолятора обнаружили тело задержанного. Прибывшие медики констатировали его смерть», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове задержанный мужчина обвинил капитана полиции в применении насилия. Подробный материал читайте по ссылке.