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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Ростовчане назвали провокацией найденные в варениках украинские гривны

Сегодня, 10:19
Фото: 1mi
Жительница Ростова-на-Дону нашла украинские гривны в купленных варениках, чтобы вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Ранее ростовчанка рассказала, что купила на улице Темерницкой вареники с предсказаниями. По ее словам, внутри оказались гривны, что ее сильно возмутило и испортило настроение.

Покупательница заявила, что такого не должно быть в разгар спецоперации. Часть пользователей в комментариях написала, что ничего страшного в этом нет. Другие же увидели в произошедшем провокацию.

Врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год
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«Провокация какая-то… Напишите в администрацию города, наказание за такое, конечно, не предусмотрено, но на контроль взять можно. И так время неспокойное, зачем подливать масло в огонь?», — говорится в комментариях.

«Зачем так зацикливаться? Какие были, такие и положили», — заявили ростовчане.

«Ситуация заслуживает внимания органов», — считают местные жители.

Ранее врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год. 

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вареники#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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