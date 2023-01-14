Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Ранее ростовчанка рассказала, что купила на улице Темерницкой вареники с предсказаниями. По ее словам, внутри оказались гривны, что ее сильно возмутило и испортило настроение.
Покупательница заявила, что такого не должно быть в разгар спецоперации. Часть пользователей в комментариях написала, что ничего страшного в этом нет. Другие же увидели в произошедшем провокацию.
«Провокация какая-то… Напишите в администрацию города, наказание за такое, конечно, не предусмотрено, но на контроль взять можно. И так время неспокойное, зачем подливать масло в огонь?», — говорится в комментариях.
«Зачем так зацикливаться? Какие были, такие и положили», — заявили ростовчане.
«Ситуация заслуживает внимания органов», — считают местные жители.
Ранее врач рассказал, что достают из желудков ростовчан после вареников на Старый Новый год.