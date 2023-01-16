Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Аналитики провели опрос, чтобы узнать отношение разных групп населения к возрасту выхода на пенсию. Напомним, в России для мужчин он составляет 65 лет, а для женщин — 60. В ходе исследования выяснилось, что 51% мужчин в Ростове не довольны более поздним выходом на пенсию и считают такое положение вещей дискриминацией. 36% опрошенных согласились с мнением, что возраст выхода на пенсию ущемляет права мужчин. Вместе с тем 47% участников опроса ничего негативного в нынешней ситуации не нашли.
Свою позицию противники разного возраста выхода на пенсию подкрепляли утверждениями, что перед законом все должны быть равны, а также статистистическими данными о том, что мужчины живут меньше, чем женщины. Последние же, в свою очередь, отметили, что ситуация с разным возрастом выхода на пенсию справедлива, так как заработок у мужчин, как правило, больше. К тому же они не затрачивают столь много сил и здоровья на бытовое обслуживание домочадцев.
Ранее ростовский эксперт пояснил, стоит ли ждать снижения пенсионного возраста.