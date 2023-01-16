Свою позицию противники разного возраста выхода на пенсию подкрепляли утверждениями, что перед законом все должны быть равны, а также статистистическими данными о том, что мужчины живут меньше, чем женщины. Последние же, в свою очередь, отметили, что ситуация с разным возрастом выхода на пенсию справедлива, так как заработок у мужчин, как правило, больше. К тому же они не затрачивают столь много сил и здоровья на бытовое обслуживание домочадцев.