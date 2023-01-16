Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
История внедорожников тянется с весны минувшего года, когда наблюдатели ОБСЕ прибыли в Ростов. Они заселились в гостиницу, но горожане оказались против этого.
Тогда представители миссии уехали из города, бросив свои машины. Десятки внедорожников несколько месяцев стояли на Привокзальной площади.
В январе горожане заметили, что транспорт начали убирать автокраном. Их погрузили на специальные машины с платформой и вывезли из города.
«Самое правильное — это перекрасить их и в зону СВО отправить, нашим ребятам в помощь», — заявили в соцсетях горожане.
«На СВО нужно было отправить», — пишут ростовчане.
«Вчера видел их на заправке на выезде из города в районе старого аэропорта, так что пошли в московском, либо в краснодарском направлении», — уточнили очевидцы.