rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

На парковке в Ростове-на-Дону сократилось количество машин ОБСЕ, стоявших с 2022 года

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
На парковке в Ростове-на-Дону сократилось количество машин ОБСЕ с весны 2022 года
В Ростове-на-Дону на территории стоянки на Привокзальной площади резко уменьшилось число машин ОБСЕ, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

История внедорожников тянется с весны минувшего года, когда наблюдатели ОБСЕ прибыли в Ростов. Они заселились в гостиницу, но горожане оказались против этого.

Тогда представители миссии уехали из города, бросив свои машины. Десятки внедорожников несколько месяцев стояли на Привокзальной площади.

В январе горожане заметили, что транспорт начали убирать автокраном. Их погрузили на специальные машины с платформой и вывезли из города.

Брошенные в Ростове внедорожники ОБСЕ заметили на границе с ЛНР
Узнать подробнее

«Самое правильное — это перекрасить их и в зону СВО отправить, нашим ребятам в помощь», — заявили в соцсетях горожане.

«На СВО нужно было отправить», — пишут ростовчане.

«Вчера видел их на заправке на выезде из города в районе старого аэропорта, так что пошли в московском, либо в краснодарском направлении», — уточнили очевидцы.

Читайте также:
Брошенные в Ростове внедорожники ОБСЕ заметили на границе с ЛНРБрошенные внедорожники ОБСЕ начали автокраном убирать с парковки в Ростове-на-ДонуВласти не смогут распорядиться 30 брошенными внедорожниками ОБСЕ в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#ОБСЕ#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Ростове готовятся к морозам и новой волне коронавируса со штаммом «кракен»
Сегодня, 15:11
«Переломный момент»: ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия Соледара
Сегодня, 16:31
Ученый из Ростовской области создал технологию раннего обнаружения беспилотников
Сегодня, 15:02
Ростовский эксперт Михайлов рассказал, как скрывают погибших и пленных на Украине
Сегодня, 14:23
Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню
Сегодня, 14:21
В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году
Сегодня, 14:18