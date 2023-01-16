Напомним, трагедия произошла 15 июля 2022 года. Подозреваемый, предположительно, ворвался в частный дом местной семьи и расстрелял ее из ружья. Смертельные ранения получили 37-летний мужчина, 26-летняя и 24-летняя женщины и маленький ребенок. Выжить удалось только четырехлетней девочке. Сам Машонский был задержан практически сразу, вину в содеянном в ходе следствия он признал.