Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Ленинский районный суд Ростова решил продлить меру пресечения главному подозреваемому в расстреле семьи из Новошахтинска Денису Машонскому. Он пробудет в СИЗО, как минимум, до 15 марта, уточняет «Московский комсомолец».
Напомним, трагедия произошла 15 июля 2022 года. Подозреваемый, предположительно, ворвался в частный дом местной семьи и расстрелял ее из ружья. Смертельные ранения получили 37-летний мужчина, 26-летняя и 24-летняя женщины и маленький ребенок. Выжить удалось только четырехлетней девочке. Сам Машонский был задержан практически сразу, вину в содеянном в ходе следствия он признал.
Ранее сообщалось, что девочку, выжившую во время расстрела семьи в Новошахтинске, удочерили ее тетя и дядя.