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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске пробудет в СИЗО до марта

Сегодня, 10:59
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске пробудет в СИЗО до марта
До 15 марта останется в СИЗО подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске Денис Машонский, сообщают СМИ.

Ленинский районный суд Ростова решил продлить меру пресечения главному подозреваемому в расстреле семьи из Новошахтинска Денису Машонскому. Он пробудет в СИЗО, как минимум, до 15 марта, уточняет «Московский комсомолец».

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Напомним, трагедия произошла 15 июля 2022 года. Подозреваемый, предположительно, ворвался в частный дом местной семьи и расстрелял ее из ружья. Смертельные ранения получили 37-летний мужчина, 26-летняя и 24-летняя женщины и маленький ребенок. Выжить удалось только четырехлетней девочке. Сам Машонский был задержан практически сразу, вину в содеянном в ходе следствия он признал.

Ранее сообщалось, что девочку, выжившую во время расстрела семьи в Новошахтинске, удочерили ее тетя и дядя.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Суд#Происшествие
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