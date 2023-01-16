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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Сколько стоит самый дорогой номер в отеле в Ростове-на-Дону

Сегодня, 11:59
Фото: stockvault.net
Сколько стоит самый дорогой номер в отеле в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону доступно большое количество отелей для туристов, а номера можно подобрать под любой бюджет. Сколько стоит аренда жилья в городе, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой номер в гостинице

В отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» есть президентский люкс, стоимость проживания в котором составляет 110 тысяч рублей в сутки. Его площадь составляет 179 квадратных метров.

Это трехкомнатный номер на последнем этаже комплекса. Для гостей есть кухня и столовая, спальня с большой кроватью, мраморная ванная комната с тропическим душем и ванной.

Среди удобств указаны:

  1. Бесплатный Wi-Fi,
  2. Телевизор,
  3. Принадлежности для приготовления чая и кофе,
  4. Сейф,
  5. Мини-бар,
  6. Утюг и гладильная доска.
Самый дорогой номер в гостинице
Фото: Сайт «Гранд Ростов Хаятт Ридженси»

Отзывы об отеле Гранд Ростов Хаятт Ридженси

Всего о находящемся на улице Большой Садовой комплексе оставили более 180 отзывов в Интернете, среди них есть и отрицательные.

«Отель отличный, персонал супер. Есть одно но — за два дня проживания, два раза поменяли номер по причине того, что невозможно находиться от того, что воняет канализацией», — пишут туристы.

«Холодные душевые, ледяная плитка на полу, жесткие кровати. Долгое заселение, нас продержали на стойке регистрации 45 минут. Ужасная система кондиционирования, кондиционеры свистят, ночью поспать спокойно не получится. Цены в ресторане неоправданно завышены. Такой отель мне повстречался впервые. Абсолютно не заслуживает 5 звезд. Хотелось просто побыстрее отсюда уехать», — заявляют отдыхающие.

«При заселении сказали, что номер с видом на город, в итоге вид был на стену, при том, что загрузки в отеле нет. Welcome-открытку принесли на чужую фамилию. Сервис явно хромает. Отель новый, но ремонт сделали не качественно», — говорится в отзывах.

«Свежий отель с просторными номерами, завтраки на любой вкус и отличный СПА», — хвалят комплекс туристы.

Снять самую дорогу квартиру в Ростове

В Ростове-на-Дону самая высокая стоимость проживания в квартире за сутки составляет 20 тысяч рублей. Она расположена на 29 этаже и в ней три комнаты.

Общая площадь апартаментов составляет 158 квадратных метров. Есть терраса с видом на реку Дон и стадион «Ростов-Арена».

Владелец заявил, что гость при заселении получит:

  1. Всю необходимую бытовую технику, в том числе компьютер, принтер, утюг, духовой и винный шкафы, холодильник, кофемашина, чайник;
  2. Удобную укомплектованную кухню с обеденной зоной;
  3. Широкую двухспальную кровать с ортопедическим матрасом и чистым белым постельным бельем для крепкого сна;
  4. Быстрый Wi-Fi;
  5. Гигиенические принадлежности — тапочки, гель для душа, кондиционер, свежие полотенца;
  6. Опрятный унитаз и просторные душевые;
  7. Парковочное место на платной подземной охраняемой стоянке (за отдельную плату);
  8. Шикарный вид с террасы 29-го этажа.
Снять самую дорогу квартиру в РостовеСнять самую дорогу квартиру в Ростове
Снять самую дорогу квартиру в Ростове
Фото: sutоchnо.ru

Курить в квартире запрещено, но можно заселяться с детьми и проводить вечеринки. Сам дом расположен на улице Береговой.

Снять коттедж в Ростове

В Ростове-на-Дону можно снять коттедж, который стоит 20 тысяч рублей за сутки проживания. Его площадь составляет 300 квадратных метров, в нем 10 кроватей.

«Идеально для празднования дня рождения, свадьбы, другого торжественного мероприятия или просто мини-отпуска в уютной домашней обстановке. Непосредственно рядом с домом нет других жилых построек, поэтому музыка, песни и танцы никому не помешают», — говорится в объявлении.

Снять коттедж в РостовеСнять коттедж в Ростове
Снять коттедж в Ростове
Фото: sutоchnо.ru

Владелец разрешил курить в доме, приезжать с детьми, устраивать вечеринки и заселяться с питомцами. Сам комплекс расположен на берегу озера, в нем есть баня.

Снять хостел в Ростове-на-Дону

Стоимость самого дорого хостела в сутки составляет 2,2 тысячи рублей. Это семейный номер люкс площадью 20 квадратных метров.

В номере предусмотрены полотенца, телевизор и фен. Сам дом расположен на улице Миллеровской.

Речь идет о хостеле «Миллер», о котором в Интернете оставили более 50 отзывов. Среди них были и отрицательные.

«Это грязная вонючая ночлежка. Взяли 900 рублей за сутки, хотя цена написана 400, и не вернули, когда сразу выехала из-за грязищи. Еще мне рассказывали как у них строго, не пускают кого попало, а в женском номере бабка неопрятного вида с агрессивной паранойей буквально вцепилась в меня и несла бред какой-то», — пожаловалась одна из клиенток.

Снять хостел в Ростове-на-ДонуСнять хостел в Ростове-на-Дону
Снять хостел в Ростове-на-Дону
Фото: sutоchnо.ru

«Приличный хостел. На утро в душе не оказалось горячей воды», — пишут гости.

«Очень чистый хостел. Приятные впечатления. Все новое, хороший ремонт, отличное постельное белье. Очень удобные комнаты, хорошие кровати», — сообщают довольные клиенты. 

Ранее стало известно, что Госэкспертиза разрешила построить гостиницу на набережной в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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