«Это грязная вонючая ночлежка. Взяли 900 рублей за сутки, хотя цена написана 400, и не вернули, когда сразу выехала из-за грязищи. Еще мне рассказывали как у них строго, не пускают кого попало, а в женском номере бабка неопрятного вида с агрессивной паранойей буквально вцепилась в меня и несла бред какой-то», — пожаловалась одна из клиенток.