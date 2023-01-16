Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» есть президентский люкс, стоимость проживания в котором составляет 110 тысяч рублей в сутки. Его площадь составляет 179 квадратных метров.
Это трехкомнатный номер на последнем этаже комплекса. Для гостей есть кухня и столовая, спальня с большой кроватью, мраморная ванная комната с тропическим душем и ванной.
Среди удобств указаны:
Всего о находящемся на улице Большой Садовой комплексе оставили более 180 отзывов в Интернете, среди них есть и отрицательные.
«Отель отличный, персонал супер. Есть одно но — за два дня проживания, два раза поменяли номер по причине того, что невозможно находиться от того, что воняет канализацией», — пишут туристы.
«Холодные душевые, ледяная плитка на полу, жесткие кровати. Долгое заселение, нас продержали на стойке регистрации 45 минут. Ужасная система кондиционирования, кондиционеры свистят, ночью поспать спокойно не получится. Цены в ресторане неоправданно завышены. Такой отель мне повстречался впервые. Абсолютно не заслуживает 5 звезд. Хотелось просто побыстрее отсюда уехать», — заявляют отдыхающие.
«При заселении сказали, что номер с видом на город, в итоге вид был на стену, при том, что загрузки в отеле нет. Welcome-открытку принесли на чужую фамилию. Сервис явно хромает. Отель новый, но ремонт сделали не качественно», — говорится в отзывах.
«Свежий отель с просторными номерами, завтраки на любой вкус и отличный СПА», — хвалят комплекс туристы.
В Ростове-на-Дону самая высокая стоимость проживания в квартире за сутки составляет 20 тысяч рублей. Она расположена на 29 этаже и в ней три комнаты.
Общая площадь апартаментов составляет 158 квадратных метров. Есть терраса с видом на реку Дон и стадион «Ростов-Арена».
Владелец заявил, что гость при заселении получит:
Курить в квартире запрещено, но можно заселяться с детьми и проводить вечеринки. Сам дом расположен на улице Береговой.
В Ростове-на-Дону можно снять коттедж, который стоит 20 тысяч рублей за сутки проживания. Его площадь составляет 300 квадратных метров, в нем 10 кроватей.
«Идеально для празднования дня рождения, свадьбы, другого торжественного мероприятия или просто мини-отпуска в уютной домашней обстановке. Непосредственно рядом с домом нет других жилых построек, поэтому музыка, песни и танцы никому не помешают», — говорится в объявлении.
Владелец разрешил курить в доме, приезжать с детьми, устраивать вечеринки и заселяться с питомцами. Сам комплекс расположен на берегу озера, в нем есть баня.
Стоимость самого дорого хостела в сутки составляет 2,2 тысячи рублей. Это семейный номер люкс площадью 20 квадратных метров.
В номере предусмотрены полотенца, телевизор и фен. Сам дом расположен на улице Миллеровской.
Речь идет о хостеле «Миллер», о котором в Интернете оставили более 50 отзывов. Среди них были и отрицательные.
«Это грязная вонючая ночлежка. Взяли 900 рублей за сутки, хотя цена написана 400, и не вернули, когда сразу выехала из-за грязищи. Еще мне рассказывали как у них строго, не пускают кого попало, а в женском номере бабка неопрятного вида с агрессивной паранойей буквально вцепилась в меня и несла бред какой-то», — пожаловалась одна из клиенток.
«Приличный хостел. На утро в душе не оказалось горячей воды», — пишут гости.
«Очень чистый хостел. Приятные впечатления. Все новое, хороший ремонт, отличное постельное белье. Очень удобные комнаты, хорошие кровати», — сообщают довольные клиенты.
Ранее стало известно, что Госэкспертиза разрешила построить гостиницу на набережной в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.