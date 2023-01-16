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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
В Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января
В Ростовской области на этой неделе ожидается резкое потепление до плюс 10 градусов, сообщили синоптики.

Днем в понедельник, 16 января, температура составит плюс один градус. На дорогах может быть скользко, а ветер местами усилится до 15 метров в секунду.

Во вторник в области ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Из-за этого возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, а ночью будут заморозки. В дневное время столбики термометров покажут плюс шесть градусов.

В среду, 18 числа, температура поднимется до 10 градусов. Осадков не прогнозируется, но будет облачно.

Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря. 

#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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