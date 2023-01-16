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Published Сегодня, 11:00
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Днем в понедельник, 16 января, температура составит плюс один градус. На дорогах может быть скользко, а ветер местами усилится до 15 метров в секунду.
Во вторник в области ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Из-за этого возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, а ночью будут заморозки. В дневное время столбики термометров покажут плюс шесть градусов.
В среду, 18 числа, температура поднимется до 10 градусов. Осадков не прогнозируется, но будет облачно.
Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.