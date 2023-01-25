Источник портала 1Rnd рассказал, что самый молодой действующий глава районной администрации Ростова Егор Долматов принял решение уйти с поста после 5,5 лет службы. Источник не стал уточнять, является ли уход госслужащего с должности личным желанием или же его «попросили» уйти.