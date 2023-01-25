Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Источник портала 1Rnd рассказал, что самый молодой действующий глава районной администрации Ростова Егор Долматов принял решение уйти с поста после 5,5 лет службы. Источник не стал уточнять, является ли уход госслужащего с должности личным желанием или же его «попросили» уйти.
Однако есть версия, что уход может быть связан с ситуацией вокруг дома в переулке Кривошлыковском, который стал предметом продолжительных обсуждений, критики и судебных разбирательств.
Напомним, в 2021 году Долматову удалось увеличить свои годовые доходы в 3,5 раза — до 5,2 миллиона рублей.