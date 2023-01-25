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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов решил уйти с поста в январе

Сегодня, 10:58
Фото: rostov-gorod.ru
Глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов решил уйти с поста в январе
В Ростове глава Пролетарского района города Егор Долматов решил покинуть должность в администрации, об этом сообщили местные СМИ.

Источник портала 1Rnd рассказал, что самый молодой действующий глава районной администрации Ростова Егор Долматов принял решение уйти с поста после 5,5 лет службы. Источник не стал уточнять, является ли уход госслужащего с должности личным желанием или же его «попросили» уйти.

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Однако есть версия, что уход может быть связан с ситуацией вокруг дома в переулке Кривошлыковском, который стал предметом продолжительных обсуждений, критики и судебных разбирательств. 

Напомним, в 2021 году Долматову удалось увеличить свои годовые доходы в 3,5 раза — до 5,2 миллиона рублей.

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