«Некоторые СМИ сообщают о том, что новый закон может заработать уже в марте 2023 года. Но это не совсем правильно. Закон прошел только первое чтение. Сложно сказать, сколько времени потребуется на его дальнейшее рассмотрение до того, как он будет опубликован», - резюмирует эксперт.