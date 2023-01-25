Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По словам юриста, кредитные каникулы — это льготный период кредитования, когда заемщик может не платить или уменьшить ежемесячный платеж без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Спикер подчеркивает, что речь идет не о списании долга. А о предоставлении льготного периода на полгода. Такой срок обозначен существующими документами.
Однако воспользоваться кредитными каникулами смогут не все.
«Документами установлено, что для получения отсрочки от платежа, минимальная сумма кредита должна начинаться от 450 тысяч рублей, а максимальная составляет 1,6 миллиона рублей. Но это значение может быть откорректировано к итоговому слушанию закона», — подчеркивает спикер.
За время действия кредитного договора кредитные каникулы могут быть реализованы однократно при снижении дохода заемщика более, чем на 30%, по сравнению с ежемесячным доходом за предыдущий год.
Разработчики законопроекта предполагают, что сведения о предоставлении заемщику льготного периода будут отражаться в его кредитной истории. Но не будут ее ухудшать.
«Некоторые СМИ сообщают о том, что новый закон может заработать уже в марте 2023 года. Но это не совсем правильно. Закон прошел только первое чтение. Сложно сказать, сколько времени потребуется на его дальнейшее рассмотрение до того, как он будет опубликован», - резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, как мобилизованным получить кредитные каникулы.