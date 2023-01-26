Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса пришлось перейти на работу в несколько смен, из-за чего, по данным издания, стала ощущаться нехватка персонала. В Москве эту проблему решают высокими зарплатами. К примеру, токарям предлагают до 200 тысяч рублей.
Однако не все заводы могут пойти на такие меры. Издание пишет о жалобах руководства производителя танков АО «НПК «Уралвагонзавод» на невозможность найти сотрудников даже на те специальности, которые не требуют квалификации.
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов делал прогнозы, что в будущем ожидается нехватка 400 тысяч сотрудников в таких предприятиях. Хотя работа в ОПК может дать бронь от частичной мобилизации.
Можно сделать вывод, что-либо на рынке нет походящих людей для этой работы, либо их не устраивают предлагаемые условия.
Стоит посмотреть, что могут дать предприятия ОПК, которые чаще всего принадлежат государству и ради выживания переходили на производство гражданской продукции. Для этого достаточно изучить рынок труда.
«Вакансий с зарплатами в 200 тысяч рублей для мастеров не было. Чаще всего предлагают от 30 тысяч до 60 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Так, «ФНПЦ «Алтай» в Бийске, входящее в состав Роскосмоса, готово платить токарю 37,2 тысячи рублей в месяц. Хотя средняя зарплата в Алтайском крае составляет более 40 тысяч рублей.
В «Корпорации «Комета», специализирующейся на космических информацинно-резведывательных системах, инженерам предлагают работать за 60 тысяч рублей. А ведущему инженеру-конструктору готовы перечислять на 20 тысяч рублей больше.
Стоит учитывать, что работать придется в Москве, где средняя зарплата превышает 102 тысячи рублей.
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в Москве предлагает 57 тысяч рублей инженеру отдела.
«Проще без лишней ответственности пойти в курьеры, которые в Москве зарабатывают не меньше 100 тыс в месяц. При этом квалификация не нужна», — пишет издание.
Независимый аналитик Дмитрий Милин рассказал, что инженеры, конструктора и ученые получают низкие зарплаты, но от них требуют хороших результатов.
«Новые известия» узнали, что на иностранном оборонном предприятии «General Dynamics» инженеры получают до 150 тысяч долларов в год (около 862 тыс рублей в месяц). Это видно и по актуальным вакансиям. Во французском концерне Thales средние зарплаты ниже 110 тысяч долларов в год они не опускаются.
«Зарплаты в США и ЕС даже после уплаты прогрессивного налога выше в разы, чем у российских коллег. Они конкурентны и чуть выше, чем у коллег «на гражданке», — считает Дмитрий Милин.
Руководитель АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий» Алексей Мазалов уверен, что в России при действующих зарплатах найти талантливых специалистов будет сложно. Он рассказал, что сам сталкивался с такой проблемой и выход был один - повышать уровень зарплат.
Дмитрий Милин заявил, что для рабочих зарплаты должны составить от 60 тысяч до 120 тысяч рублей, а для инженеров - от 150 тысяч, чтобы заманить людей на производство.