«Новые известия» узнали, что на иностранном оборонном предприятии «General Dynamics» инженеры получают до 150 тысяч долларов в год (около 862 тыс рублей в месяц). Это видно и по актуальным вакансиям. Во французском концерне Thales средние зарплаты ниже 110 тысяч долларов в год они не опускаются.