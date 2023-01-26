Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Участниками стали 50 руководителей медиа из 36 регионов страны, в том числе главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов. В течение пяти дней им расскажут о новых возможностях для создания digital-проектов, а сами они разработают медиапроекты на тему интеграции Донбасса.
Всем собравшимся уже рассказали о современных трендах в медиасфере и возможностях для привлечения ресурсов на реализацию проектов.
После завершения интенсива будет разработана программа семинаров-консультаций. Руководители СМИ на основе полученных знаний смогут обучить своих сотрудников.
В рамках этой программы появятся не менее 20 медиапроектов в СМИ и социальных сетях. Они помогут активнее распространять информацию среди жителей Донбасса и беженцев о восстановлении мирной жизни.