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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Руководителей СМИ из 36 регионов России научат создавать медиапроекты о Донбассе

26 января 2023, 10:34
Фото: rsv.ru
Руководителей СМИ из 36 регионов России научат создавать медиапроекты о Донбассе
Для руководителей ведущих региональных СМИ организовали обучение «Проектная мастерская «Интеграция», говорится на сайте платформы «Россия — страна возможностей».

Участниками стали 50 руководителей медиа из 36 регионов страны, в том числе главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов. В течение пяти дней им расскажут о новых возможностях для создания digital-проектов, а сами они разработают медиапроекты на тему интеграции Донбасса.

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Всем собравшимся уже рассказали о современных трендах в медиасфере и возможностях для привлечения ресурсов на реализацию проектов.

После завершения интенсива будет разработана программа семинаров-консультаций. Руководители СМИ на основе полученных знаний смогут обучить своих сотрудников. 

В рамках этой программы появятся не менее 20 медиапроектов в СМИ и социальных сетях. Они помогут активнее распространять информацию среди жителей Донбасса и беженцев о восстановлении мирной жизни.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Проект#Илья Протвинов
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