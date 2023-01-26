Участниками стали 50 руководителей медиа из 36 регионов страны, в том числе главный редактор RostovGazeta Григорий Миронов. В течение пяти дней им расскажут о новых возможностях для создания digital-проектов, а сами они разработают медиапроекты на тему интеграции Донбасса.