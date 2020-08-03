В Ростовской области подвели итоги медиапроекта «Память Победы — 75 лет спустя»

Именно в этот день, 75 лет назад, была одержана победа над немецкими войсками. В честь этого события с мая по июнь в России проводился масштабный медиапроект «Память Победы — 75 лет спустя», итоги которого подвели в Ростовской области. Из-за пандемии конкурс проводился в заочном формате.