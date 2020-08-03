В Ростовской области подвели итоги медиапроекта «Память Победы — 75 лет спустя»

Именно в этот день, 75 лет назад, была одержана победа над немецкими войсками. В честь этого события с мая по июнь в России проводился масштабный медиапроект «Память Победы — 75 лет спустя», итоги которого подвели в Ростовской области. Из-за пандемии конкурс проводился в заочном формате.
«Память о событиях Великой Отечественной войне и ее героях важна для каждого из нас. Наша главная задача — передать подрастающему поколению память о подвиге наших ветеранов», — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Медиапроект позволит увидеть, как современная молодежь представляет и чтит людей, которые отдали жизнь на войне.
Конкурс проводился в нескольких номинациях. В одной участникам предложили создать эскиз арт-объекта, который посвящен юбилею Победы. В ней победу присудили работе Анны Лискиной, которая проживает в Волгодонске. А лучший сценарий, по мнению комиссии, написал Вячеслав Зайцев, снявший видеоролик под названием «Не успел», который затронул тему уважения героев.
В конкурсе граффити, который проводился в рамках акции «Яркая Победа», первое место присудили Марине Мищенко из Багаевского района.
Всем победителям организаторы медиапроекта вручат дипломы и памятные сувениры, а их проекты реализуют в течение года.