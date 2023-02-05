Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
За прошлый год таможни ЮТУ выявили 4,6 миллиона единиц контрафакта, что на 3 миллиона штук больше, чем за 2021-й. По факту выявления контрафактных товаров возбудили 107 дел об административных правонарушениях.
Чаще всего через таможню южных регионов пытались провезти подделки спортивных товаров от Nike, Adidas и Reebok. Кроме того, часто попадались поддельные батарейки Duracell, зубные щетки Colgate и этикетки алкоголя.
Ранее стало известно, что доля контрафактных автозапчастей на рынке России 2022 году выросла вдвое до 28% и специалисты прогнозируют дальнейший рост.