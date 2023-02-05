rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Юг России стал лидером по количеству контрафакта в 2022 году

5 февраля 2023, 10:23
Фото: Южное таможенное управление
Южные регионы России стали лидерами по количеству выявленных контрафактных товаров, сообщили в Южном таможенном управлении.

За прошлый год таможни ЮТУ выявили 4,6 миллиона единиц контрафакта, что на 3 миллиона штук больше, чем за 2021-й.  По факту выявления контрафактных товаров возбудили 107 дел об административных правонарушениях.

В Ростове раскритиковали МВД за неэффективную борьбу с продажей контрафактного табака
Узнать подробнее

Чаще всего через таможню южных регионов пытались провезти подделки спортивных товаров от Nike, Adidas и Reebok. Кроме того, часто попадались поддельные батарейки Duracell, зубные щетки Colgate и этикетки алкоголя.

Ранее стало известно, что доля контрафактных автозапчастей на рынке России 2022 году выросла вдвое до 28% и специалисты прогнозируют дальнейший рост.

 

Читайте также:
Доля контрафактного табака в Ростовской области достигла 40%В Ростове назвали пять стран, поставляющих контрафактные сигареты и вейпы в регионЗа три месяца в Ростове ликвидировали всего 12 ларьков с контрафактным табаком
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
На Дону бухгалтеры завышают себе зарплаты, а в Ростове проблемы решают взятками
Вчера, 16:11
В Ростовской области на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовика
Вчера, 16:02
«Где санкции»: в Ростове-на-Дону стали продавать Pepsi из Германии
Вчера, 15:37
Ростовская область снова вошла в «красную зону» заболеваемости коронавирусом
Вчера, 13:50
Экспертиза одобрила новый проект строительства ТЦ на месте винного завода Ростова
Вчера, 13:28
В Ростове привлекли около 600 рабочих к уборке снега на улицах города 4 февраля
Вчера, 12:40