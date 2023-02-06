Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
На одном из сайтов, где продается книга, написано, что она якобы для детей от 5 до 8 лет. При этом попасть на страницу товара могут только те, кому есть 18 лет.
«Южная служба новостей» пишет, что в книге много откровенных картинок и описаний на тему интима. Аналитик Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергей Венцель рассказал, что ранние разговоры о сексе могут травмировать ребенка.
«В книге дают слишком детальное описание различных органов и терминов на тему интима. Вряд ли стоит такое давать детям в возрасте 5-8 лет», — считает эксперт.
Он добавил, что в книге якобы есть пропаганда нетрадиционных сексуальных предпочтений.
«В книге есть признаки нарушения закона. А это уже ничто иное, как идеологическая диверсия против наших детей», — заявил Венцель.
Издание пишет, что ростовские общественники обратились в Минобрнауки и Минкульт по данному вопросу.