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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

Ростовские эксперты назвали идеологической диверсией против детей книгу «Секспросвет»

6 февраля 2023, 11:18
Фото: unsplash.com
Ростовские эксперты назвали идеологической диверсией против детей книгу «Секспросвет»
Общественники в Ростове-на-Дону пытаются добиться запрета книги «Секспросвет», которую выпустили для детей, сообщают СМИ.

На одном из сайтов, где продается книга, написано, что она якобы для детей от 5 до 8 лет. При этом попасть на страницу товара могут только те, кому есть 18 лет.

«Южная служба новостей» пишет, что в книге много откровенных картинок и описаний на тему интима. Аналитик Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергей Венцель рассказал, что ранние разговоры о сексе могут травмировать ребенка.

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«В книге дают слишком детальное описание различных органов и терминов на тему интима. Вряд ли стоит такое давать детям в возрасте 5-8 лет», — считает эксперт.

Он добавил, что в книге якобы есть пропаганда нетрадиционных сексуальных предпочтений.

«В книге есть признаки нарушения закона. А это уже ничто иное, как идеологическая диверсия против наших детей», — заявил Венцель.

Издание пишет, что ростовские общественники обратились в Минобрнауки и Минкульт по данному вопросу.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Книга#Илья Протвинов
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