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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:43

«Опять горит нефтезавод?»: ростовчан удивил очередной крупный пожар на предприятии

8 февраля 2023, 09:28
Фото: 1MI
«Опять горит нефтезавод?»: ростовчан удивил очередной крупный пожар на предприятии
В Новошахтинске произошел пожар на заводе по переработке нефтепродуктов, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Пожар на предприятии «Ресурс» начался в среду, 8 февраля. Загорелась одна из установок, а пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.

На данный момент ликвидировали открытое горение, никто при пожаре не пострадал. Пользователи в соцсетях написали, что в последнее время возгорания происходят достаточно часто.

В Ростовской области появилось видео пожара на новошахтинском нефтезаводе 8 февраля
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«В последнее время что-то очень много всего стало гореть», — пишут пользователи.

Другие вспомнили прошлогодний пожар в Новошахтинске, где дрон атаковал другой нефтеперерабатывающий завод в этом же городе. Тогда также произошел пожар.

Кроме того ростовчане поинтересовались, может ли быть причастна к этому Украина. Однако каких-либо подтверждений этих предположений нет.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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