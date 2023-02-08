Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Пожар на предприятии «Ресурс» начался в среду, 8 февраля. Загорелась одна из установок, а пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.
На данный момент ликвидировали открытое горение, никто при пожаре не пострадал. Пользователи в соцсетях написали, что в последнее время возгорания происходят достаточно часто.
«В последнее время что-то очень много всего стало гореть», — пишут пользователи.
Другие вспомнили прошлогодний пожар в Новошахтинске, где дрон атаковал другой нефтеперерабатывающий завод в этом же городе. Тогда также произошел пожар.
Кроме того ростовчане поинтересовались, может ли быть причастна к этому Украина. Однако каких-либо подтверждений этих предположений нет.