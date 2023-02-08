В Ростовской области появилось видео пожара на новошахтинском нефтезаводе 8 февраля

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Напомним, утром 8 февраля в Новошахтинске на улице Хмельницкого загорелась установка на нефтезаводе «Ресурс». Огонь охватил 100 квадратов производственной площади, и к месту пожара направили экстренные службы.
На кадрах видео видно, как клубы черного дыма окутали территорию рядом с нефтепроводом, а пожарные тушат пристройку, на которую перекинулся огонь.
В настоящий момент сообщается, что пожар удалось локализовать и ликвидировать открытое горение к 11.33 мск. Никто из персонала, по данным УМЧС, не пострадал.
Ранее в Ростовской области украинские беспилотники атаковали нефтезавод в Новошахтинске, что стало причиной серьезного пожара.