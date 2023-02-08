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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Ростовской области появилось видео пожара на новошахтинском нефтезаводе 8 февраля

8 февраля 2023, 09:21
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростовской области появилось видео пожара на новошахтинском нефтезаводе 8 февраля
В Ростовской области опубликовали видео с пожара на новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, им поделились сотрудники МЧС.
Сюжет
Пожар

Напомним, утром 8 февраля в Новошахтинске на улице Хмельницкого загорелась установка на нефтезаводе «Ресурс». Огонь охватил 100 квадратов производственной площади, и к месту пожара направили экстренные службы.

На кадрах видео видно, как клубы черного дыма окутали территорию рядом с нефтепроводом, а пожарные тушат пристройку, на которую перекинулся огонь.

В Ростовской области появилось видео пожара на новошахтинском нефтезаводе 8 февраля
Видео: МЧС по Ростовской области

В настоящий момент сообщается, что пожар удалось локализовать и ликвидировать открытое горение к 11.33 мск. Никто из персонала, по данным УМЧС, не пострадал.

Ранее в Ростовской области украинские беспилотники атаковали нефтезавод в Новошахтинске, что стало причиной серьезного пожара.

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