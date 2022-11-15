Заявление с требованием признать компанию банкротом было передано в ноябре. Суд пока не принял иск к производству, подробности обращения не раскрываются.
Добавим, что ответчик занимается продажей нефтепродуктов по всей территории РФ. Офис организации расположен в Ростове-на-Дону. Чистая прибыль в 2021 году составила 52 миллиона рублей.
Ранее появилась информация, что Новошахтинский завод нефтепродуктов за 2020 год потерял 50 миллиардов рублей выручки.
До этого в Ростове признали банкротом завод по производству мыла и бытовой химии.