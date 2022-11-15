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Новошахтинский нефтезавод хочет обанкротить топливную компанию в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Новошахтинский завод нефтепродуктов подал иск с требованием признать банкротом компанию «КТК-Ярославль», говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление с требованием признать компанию банкротом было передано в ноябре. Суд пока не принял иск к производству, подробности обращения не раскрываются.

Добавим, что ответчик занимается продажей нефтепродуктов по всей территории РФ. Офис организации расположен в Ростове-на-Дону. Чистая прибыль в 2021 году составила 52 миллиона рублей.

В Ростове признали банкротом завод по производству мыла и бытовой химии
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Ранее появилась информация, что Новошахтинский завод нефтепродуктов за 2020 год потерял 50 миллиардов рублей выручки.

До этого в Ростове признали банкротом завод по производству мыла и бытовой химии.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика#Илья Протвинов
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