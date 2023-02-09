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Published Сегодня, 06:53
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Еще в конце января Рособрнадзор утвердил единое для всех российских школ расписание проверочных работ. В расписании указаны учебные предметы и временные отрезки, в течение которого по ним пройдут ВПР. В мероприятии участвуют все классы с 4-го по 11-й. Для каждого класса будет свое расписание ВПР, его разработают и утвердят внутри каждой школы в Ростовской области.
Напомним, ВПР ежегодно проводятся в России с 2016 года. Годом ранее, в 2015-м, они были проведены в экспериментальном варианте для учащихся 4-х классов.
ВПР — это своего рода экзаменационные мероприятия, цель которых не просто определить планку знаний каждого ученика, а проверить уровень подготовки учащихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами. Таким образом, проверяют не только школьников, но и учителей, уровень их педагогического мастерства, а также дается общая оценка качеству образования в отдельно взятой школе.
Как же прижилась система ВПР в Ростовской области? Прежде всего надо отметить, что система внедрялась постепенно. Так, в 2016 году в ВПР участвовали только ученики 4-х классов, затем круг участников ВПР стал расширяться. Так, в 2018 году проверочные работы проводились уже для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов. Кстати, в тот год произошла неприятная ситуация.
52 школы региона были зачислены Рособрнадзором в список учебных заведений, где недобросовестно были проведены ВПР. Проверяющих насторожили несколько повышенные результаты проверочных работ на фоне средних баллов по региону, при том, что рейтинг успеваемости у данных школ весьма невысокий. Вывод: учащимся явно помогали преподаватели.
«К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таковых станет меньше в следующем году», — заявил тогда глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Подобных инцидентов в регионе более не было. С 2020 года в ВПР участвуют уже все классы с 4-го по 11-й. В 2021 году Ростовская область получила 43,6 балла из 100 по качеству среднего образования (рейтинг Рособрнадзора). Теперь регион почти вдвое уступает по качеству школьного образования Москве и Санкт-Петербургу.
Начиная с 4-го класса школьники становятся участниками проверочных работ. У ребят будут проверять знания всего по трем предметам: русский язык, математика, окружающий мир. Проверочные работы за учебный год 2022/2023 могут быть назначены в любые дни в период с пятнадцатого марта по двадцатое мая 2023 года.
У школьников из 5-х классов проверка осуществляется уже по четырем предметам. Помимо русского языка и математики, в период с пятнадцатого марта по двадцатое мая проведут проверку знаний по истории и биологии в штатном режиме. Кроме того, у учащихся есть возможность написать проверочные работы по истории и биологии в онлайн-формате на компьютере с четвертого по семнадцатое апреля или в резервный день 18 апреля.
Шестиклассники будут писать проверочные работы по русскому, математике, истории, биологии, географии и обществознанию с пятнадцатого марта по двадцатое мая.
С пятнадцатого марта по двадцатое мая учащиеся 7-х классов пишут проверочные работы по русскому языку, математике, английскому, немецкому и французскому языкам, физике, истории, биологии, географии, обществознанию.
Ученики 8-х классов сдают такой же набор предметов, что и семиклассники, но к ним добавляется еще и химия.
ВАЖНО!
Историю, биологию, географию и обществознание ребята могут сдать в компьютерном формате с четвертого по семнадцатое апреля. 18 апреля объявлено резервным днем для написания контрольных работ по данным предметам.
С первого по двадцать пятое марта ВПР пишут учащиеся 10 — 11-х классов. Результаты, как правило, известны через несколько недель. Примечательно, что они не влияют на успеваемость учеников и на их итоговые оценки в аттестатах.