rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

График проведения ВПР-2023 в ростовских школах

9 февраля 2023, 06:53
Фото: 1MI
График проведения ВПР-2023 в ростовских школах
Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2023 году будут проходить по всей стране в период с 1 марта по 20 мая. В школах Ростова-на-Дону и Ростовской области администрации самостоятельно установят даты проверочных работ исходя из федерального расписания.

Еще в конце января Рособрнадзор утвердил единое для всех российских школ расписание проверочных работ. В расписании указаны учебные предметы и временные отрезки, в течение которого по ним пройдут ВПР. В мероприятии участвуют все классы с 4-го по 11-й. Для каждого класса будет свое расписание ВПР, его разработают и утвердят внутри каждой школы в Ростовской области.

Напомним, ВПР ежегодно проводятся в России с 2016 года. Годом ранее, в 2015-м, они были проведены в экспериментальном варианте для учащихся 4-х классов.

ВПР — это своего рода экзаменационные мероприятия, цель которых не просто определить планку знаний каждого ученика, а проверить уровень подготовки учащихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами. Таким образом, проверяют не только школьников, но и учителей, уровень их педагогического мастерства, а также дается общая оценка качеству образования в отдельно взятой школе.

График проведения ВПР-2023 в ростовских школах
Фото: 1MI

Как же прижилась система ВПР в Ростовской области? Прежде всего надо отметить, что система внедрялась постепенно. Так, в 2016 году в ВПР участвовали только ученики 4-х классов, затем круг участников ВПР стал расширяться. Так, в 2018 году проверочные работы проводились уже для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов. Кстати, в тот год произошла неприятная ситуация.

52 школы региона были зачислены Рособрнадзором в список учебных заведений, где недобросовестно были проведены ВПР. Проверяющих насторожили несколько повышенные результаты проверочных работ на фоне средних баллов по региону, при том, что рейтинг успеваемости у данных школ весьма невысокий. Вывод: учащимся явно помогали преподаватели.

«К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таковых станет меньше в следующем году», — заявил тогда глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Подобных инцидентов в регионе более не было. С 2020 года в ВПР участвуют уже все классы с 4-го по 11-й. В 2021 году Ростовская область получила 43,6 балла из 100 по качеству среднего образования (рейтинг Рособрнадзора). Теперь регион почти вдвое уступает по качеству школьного образования Москве и Санкт-Петербургу.

График проведения ВПР-2023 в ростовских школах
Фото: 1MI

Расписание ВПР в 2023 году для 4-х классов

Начиная с 4-го класса школьники становятся участниками проверочных работ. У ребят будут проверять знания всего по трем предметам: русский язык, математика, окружающий мир. Проверочные работы за учебный год 2022/2023 могут быть назначены в любые дни в период с пятнадцатого марта по двадцатое мая 2023 года.

Расписание ВПР в 2023 году для 5-х классов

У школьников из 5-х классов проверка осуществляется уже по четырем предметам. Помимо русского языка и математики, в период с пятнадцатого марта по двадцатое мая проведут проверку знаний по истории и биологии в штатном режиме. Кроме того, у учащихся есть возможность написать проверочные работы по истории и биологии в онлайн-формате на компьютере с четвертого по семнадцатое апреля или в резервный день 18 апреля.

Расписание ВПР в 2023 году для 5-х классов
Фото: 1MI

Расписание ВПР в 2023 году для 6-х классов

Шестиклассники будут писать проверочные работы по русскому, математике, истории, биологии, географии и обществознанию с пятнадцатого марта по двадцатое мая.

Расписание ВПР в 2023 году для 7-х классов

С пятнадцатого марта по двадцатое мая учащиеся 7-х классов пишут проверочные работы по русскому языку, математике, английскому, немецкому и французскому языкам, физике, истории, биологии, географии, обществознанию.

Расписание ВПР в 2023 году для 6-х классов
Фото: 1MI

Расписание ВПР в 2023 году для 8-х классов

Ученики 8-х классов сдают такой же набор предметов, что и семиклассники, но к ним добавляется еще и химия.

ВАЖНО!

Историю, биологию, географию и обществознание ребята могут сдать в компьютерном формате с четвертого по семнадцатое апреля. 18 апреля объявлено резервным днем для написания контрольных работ по данным предметам.

С первого по двадцать пятое марта ВПР пишут учащиеся 10 — 11-х классов. Результаты, как правило, известны через несколько недель. Примечательно, что они не влияют на успеваемость учеников и на их итоговые оценки в аттестатах.

Расписание ВПР в 2023 году для 8-х классов
Фото: 1MI
#Ростов-на-Дону#Школа
Подпишитесь
Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году
Сегодня, 09:43
Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона
Сегодня, 09:50
Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область
Вчера, 16:48
В центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
Вчера, 18:11
Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами самолет Ил-22М-11
Вчера, 18:14
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
Вчера, 14:51