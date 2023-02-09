У школьников из 5-х классов проверка осуществляется уже по четырем предметам. Помимо русского языка и математики, в период с пятнадцатого марта по двадцатое мая проведут проверку знаний по истории и биологии в штатном режиме. Кроме того, у учащихся есть возможность написать проверочные работы по истории и биологии в онлайн-формате на компьютере с четвертого по семнадцатое апреля или в резервный день 18 апреля.