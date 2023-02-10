Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Согласно данным портала Advertology, аналитики digital-агентства «Интериум» провели исследование среди жителей 15 городов-миллионников, чтобы выяснить, какие объекты местной промышленности и товары прочно ассоциируются с крупнейшими городами страны.
Так, согласно результатам опроса, самыми популярными и известными товарами стали автомобили «Москвич», производящиеся в Москве, челябинские танки, волгоградская горчица, которую легко узнать по яркой упаковке, и многое другое.
Между тем, Ростов-на-Дону прославила сельскохозяйственная техника, а именно зерноуборочные комбайны, которые являются одним из общепризнанных лидеров рынка из-за большой грузоподъемности и низких потерь зерна во время сбора и стали брендом региона на рынке.
Ранее в Ростове выяснили настоящий возраст города.