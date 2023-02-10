Между тем, Ростов-на-Дону прославила сельскохозяйственная техника, а именно зерноуборочные комбайны, которые являются одним из общепризнанных лидеров рынка из-за большой грузоподъемности и низких потерь зерна во время сбора и стали брендом региона на рынке.