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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:14

Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется Ростов

10 февраля 2023, 07:11
Фото: donland.ru
Аналитики выяснили, с чем россияне ассоциируют Ростов-на-Дону
Россияне назвали основные продукты и товары, с которыми ассоциируют крупнейшие города страны, включая Ростов, Волгоград, Москву и другие города-миллионники.

Согласно данным портала Advertology, аналитики digital-агентства «Интериум» провели исследование среди жителей 15 городов-миллионников, чтобы выяснить, какие объекты местной промышленности и товары прочно ассоциируются с крупнейшими городами страны.

Так, согласно результатам опроса, самыми популярными и известными товарами стали автомобили «Москвич», производящиеся в Москве, челябинские танки, волгоградская горчица, которую легко узнать по яркой упаковке, и многое другое.

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Между тем, Ростов-на-Дону прославила сельскохозяйственная техника, а именно зерноуборочные комбайны, которые являются одним из общепризнанных лидеров рынка из-за большой грузоподъемности и низких потерь зерна во время сбора и стали брендом региона на рынке.

Ранее в Ростове выяснили настоящий возраст города.

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