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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Более 40% ростовчан не видят смысла, чтобы учитывать службу в армии при поступлении

11 февраля 2023, 08:23
Фото: 1mi
Многие жители Ростова-на-Дону скептически отнеслись к идее учитывать опыт армейской службы при поступлении в вуз, следует из проведенного RostovGazeta опроса.

О том, что абитуриентам вузов и колледжей могут начать добавлять баллы для поступления заявил депутат Госдумы от региона Виктор Водолацкий. В данный момент баллы дают за достижения в области спорта и науки, волонтерство.

Теперь хотят учитывать и срочную службу при поступлении в вузы. Редакция RostovGazeta поинтересовалась мнением местных жителей по этому поводу.

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Всего участниками опроса стали 265 человек. Около 43% респондентов назвали это бессмысленной идеей.

Еще 8% граждан не одобрили инициативу. Еще 49% опрошенных сообщили, что эта инициатива им нравится.

«Задумка хорошая, но это уже не равные стартовые условия для мальчиков и девочек», — заявила одна из ростовчанок.

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