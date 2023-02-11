Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
О том, что абитуриентам вузов и колледжей могут начать добавлять баллы для поступления заявил депутат Госдумы от региона Виктор Водолацкий. В данный момент баллы дают за достижения в области спорта и науки, волонтерство.
Теперь хотят учитывать и срочную службу при поступлении в вузы. Редакция RostovGazeta поинтересовалась мнением местных жителей по этому поводу.
Всего участниками опроса стали 265 человек. Около 43% респондентов назвали это бессмысленной идеей.
Еще 8% граждан не одобрили инициативу. Еще 49% опрошенных сообщили, что эта инициатива им нравится.
«Задумка хорошая, но это уже не равные стартовые условия для мальчиков и девочек», — заявила одна из ростовчанок.