Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Океанологи заявили, что таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде угрожает сразу нескольким городам Росси. В их числе — Сочи, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Дело в том, что стремительное таяние ледника может спровоцировать значительное повышение уровня воды в морях. Соленая морская вода рискует залить сельскохозяйственные поля, сделав их непригодными для выращивания сразу нескольких видов культур.
Плавающая часть ледника может разрушиться уже через 5-10 лет, повысив уровень океана на 0,6 метра.
Ранее эколог предупредил о предстоящей аномальной засухе в Ростовской области.