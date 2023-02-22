rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде угрожает Ростову

22 февраля 2023, 11:53
Фото: Murray Foubister/cc by sa/flickr.com
Таяние «ледника Судного дня» угрожает Ростову

Географ Шарафутдинов заявил, что ледник из Западной Антарктиды начал угрожать Ростову

«Ледник Судного дня» опасен сразу для трех городов России, в том числе Ростова-на-Дону, говорится в публикации научного журнала Nature.

Океанологи заявили, что таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде угрожает сразу нескольким городам Росси. В их числе — Сочи, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Дело в том, что стремительное таяние ледника может спровоцировать значительное повышение уровня воды в морях. Соленая морская вода рискует залить сельскохозяйственные поля, сделав их непригодными для выращивания сразу нескольких видов культур.

Археологи нашли артефакты на месте оттаявших ледников в Альпах
Узнать подробнее

Плавающая часть ледника может разрушиться уже через 5-10 лет, повысив уровень океана на 0,6 метра.

Ранее эколог предупредил о предстоящей аномальной засухе в Ростовской области.

Читайте также:
В Адыгее турист провалился в трещину ледникаОкружить тающие ледники подводной стеной предложили геоинженерыЭколог предупредил о предстоящей аномальной засухе в Ростовской области
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Новости
Подпишитесь
Что известно о родителях сгоревших в доме детей из Ростовской области
Сегодня, 12:15
Кот-блогер Федя из Ростовской области удостоился международной премии
Сегодня, 11:50
Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове
Сегодня, 11:18
Украинского морпеха, расстрелявшего человека за акцент, будут судить в Ростове
Сегодня, 10:53
«Таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге сократили срок
Сегодня, 10:03