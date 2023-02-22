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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

Ветер опрокинул железную остановку на машину в Ростове-на-Дону днем 21 февраля

22 февраля 2023, 08:35
Фото: vk.com/rostovnadonu
Ветер опрокинул железную остановку на машину в Ростове-на-Дону днем 21 февраля
В Ростове-на-Дону сильный ветер перевернул металлическую остановку, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось во вторник, 21 февраля, на улице Раздорской. Здесь силы ветра хватило, чтобы сорвать с места комплекс.

В результате остановка упала на припаркованную иномарку. О пострадавших информации не поступало.

«Забыли прикрутить просто остановку, ну с кем не бывает», — написали пользователи в комментариях.

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«А по факту сломанное боковое зеркало и пару царапин на крыше. Очень легко отделался», — прозвучало в комментариях.

«Меня тоже сегодня в поликлинике чуть вместе с дверью не унесло», — заявила местная жительница.

Ранее очередная остановка в Ростове лишилась стекол по вине вандалов.

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