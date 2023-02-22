Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Происшествие случилось во вторник, 21 февраля, на улице Раздорской. Здесь силы ветра хватило, чтобы сорвать с места комплекс.
В результате остановка упала на припаркованную иномарку. О пострадавших информации не поступало.
«Забыли прикрутить просто остановку, ну с кем не бывает», — написали пользователи в комментариях.
«А по факту сломанное боковое зеркало и пару царапин на крыше. Очень легко отделался», — прозвучало в комментариях.
«Меня тоже сегодня в поликлинике чуть вместе с дверью не унесло», — заявила местная жительница.
Ранее очередная остановка в Ростове лишилась стекол по вине вандалов.