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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Бизнес-зал с душевыми открыли на вокзале Ростов-главный

9 марта 2023, 13:07
Фото: skzd.rzd.ru
Бизнес-зал с душевыми открыли на вокзале Ростов-главный
На первом этаже вокзала Ростов-главный появился бизнес-зал площадью 430 квадратных метров, сообщает СКЖД.

Для гостей предусмотрели душевые комнаты, телевизоры и доступ в Интернет. Они смогут выбрать напитки и блюда по системе «шведского стола».

Для юных посетителей есть детский игровой уголок, для проведения рабочих встреч сделали переговорную комнату. Аналогичные бизнес-залы есть в нескольких регионах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

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Фото: skzd.rzd.ru

Известно, что работает бизнес-зал круглосуточно. О стоимости услуг информации нет.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказывал о переносе главного автовокзала в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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