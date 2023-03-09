Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Для гостей предусмотрели душевые комнаты, телевизоры и доступ в Интернет. Они смогут выбрать напитки и блюда по системе «шведского стола».
Для юных посетителей есть детский игровой уголок, для проведения рабочих встреч сделали переговорную комнату. Аналогичные бизнес-залы есть в нескольких регионах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Известно, что работает бизнес-зал круглосуточно. О стоимости услуг информации нет.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказывал о переносе главного автовокзала в Ростове. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.