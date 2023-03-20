Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
ТАСС со ссылкой на слова министра пишет, что срок действия водительских удостоверений продлили на три года. Это стало известно на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомств.
Стоит помнить, что продлить срок действия прав, который уже истек, можно в отделении ГИБДД, в МФЦ или сделать это через «Госуслуги».
Добавим, что в Ростовской области с начала 2023 года ввели упрощенную систему обмена прав для беженцев с Донбасса и Украины. Она будет действовать до 1 января 2026 года, о чем можно прочитать в специальном материале RostovGazeta.