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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Срок действия водительских прав в Ростовской области продлили до 2026 года

20 марта 2023, 12:04
Фото: 1MI
В Ростовской области на 3 года продлили срок действия водительских прав
В России, в том числе Ростовской области, продлили срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2023 году, сообщил главы МВД России Владимир Колокольцев.

ТАСС со ссылкой на слова министра пишет, что срок действия водительских удостоверений продлили на три года. Это стало известно на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомств.

Стоит помнить, что продлить срок действия прав, который уже истек, можно в отделении ГИБДД, в МФЦ или сделать это через «Госуслуги».

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Добавим, что в Ростовской области с начала 2023 года ввели упрощенную систему обмена прав для беженцев с Донбасса и Украины. Она будет действовать до 1 января 2026 года, о чем можно прочитать в специальном материале RostovGazeta

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Права#Водитель
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