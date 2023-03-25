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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Жителя в Ростовской области будут судить за распространение интимных фото знакомой

25 марта 2023, 09:27
Фото: 1mi
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в размещении интимного фото своей бывшей девушки без ее согласия, сообщили в региональном УСКР.

Житель Азовского района обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни. В декабре 2022 года 28-летний мужчина, находясь дома, опубликовал интимные снимки своей бывшей девушки, хотя согласия на это она не давала.

Ранее он уже имел судимость, теперь снова стал фигурантом уголовного дела.

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В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее другого ростовчанина обвинили в рассылке девочкам интимных видеороликов в 2020 году.

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