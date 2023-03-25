Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Житель Азовского района обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни. В декабре 2022 года 28-летний мужчина, находясь дома, опубликовал интимные снимки своей бывшей девушки, хотя согласия на это она не давала.
Ранее он уже имел судимость, теперь снова стал фигурантом уголовного дела.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее другого ростовчанина обвинили в рассылке девочкам интимных видеороликов в 2020 году.