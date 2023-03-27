К примеру, в 2016 году Михаил Голиков был приговорен Красноярским краевым судом к 20 годам лишения свободы за совершение убийства, вымогательства и кражи. Однако в 2021 году его наказание заменили на принудительные работы, после чего он сбежал за границу. В декабре 2021 года Окружной суд в Дюссельдорфе принял решение об экстрадиции, но в марте 2022 года МИД Германии отказал в выдаче, ссылаясь на причины, не называя их. Аналогично было отказано в выдаче Аднана Нагаева, осужденного в Югре за сбыт героина.