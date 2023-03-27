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Published Сегодня, 07:40

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Кому стоит бояться экстрадиции и как проходит этот процесс в России

27 марта 2023, 07:40
Фото: mil.ru
Кому стоит бояться экстрадиции и как проходит этот процесс в России
Власти в Таиланде одобрили соглашение об экстрадиции с Россией, что могло напугать уехавших в теплую страну жителей РФ. Что ждать тем, кто переехал специально подальше от Родины, выясняли журналисты «Новых известий».

В январе 2023 года более 200 тысяч россиян посетили Таиланд, что в 8,5 раза превышает аналогичный показатель января 2021 года. Этот всплеск туристического потока связан с открытием прямого авиасообщения между Москвой, Новосибирском, Владивостоком и Бангкоком, Пхукетом. Однако, не все посетители едут исключительно для отдыха: некоторые пытаются избежать мобилизации или скрываются от правоохранительных органов. Стоит ли переживать последним, выясняли «Новые известия».

Экстрадиция существует очень давно, а СССР начал заключать соответствующие договоры в 1950-х годах. Сейчас Россия имеет 65 соглашений об экстрадиции с другими государствами, но она не обязана выдавать своих граждан. Франция, Германия и Япония установили такие же правила. Экстрадиция — это право и добрая воля государства, подписавшего соглашение. Как правило, страна-обвинитель направляет запрос на экстрадицию, и суд государства, где живет подозреваемый, принимает решение, стоит ли выдавать подозреваемого. Без весомых доказательств совершения преступления добиться экстрадиции бывает непросто.

Без весомых доказательств совершения преступления добиться экстрадиции бывает непросто.
Фото: 1MI
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В марте 2022 года, в условиях начала СВО и ухудшения отношений между Россией и Западом, Великобритания приостановила экстрадицию в Россию. Решение суда было вызвано сомнениями в условиях содержания в российских тюрьмах. Прокуратура РФ получила 56 отказов в экстрадиции от различных стран в течение года, причиной отказов назвали несоблюдение прав обвиняемых. Заметим, что до начала СВО, западные страны не интересовало соблюдение прав преступников в России, но мнение на этот счет поменялось очень быстро.

К примеру, в 2016 году Михаил Голиков был приговорен Красноярским краевым судом к 20 годам лишения свободы за совершение убийства, вымогательства и кражи. Однако в 2021 году его наказание заменили на принудительные работы, после чего он сбежал за границу. В декабре 2021 года Окружной суд в Дюссельдорфе принял решение об экстрадиции, но в марте 2022 года МИД Германии отказал в выдаче, ссылаясь на причины, не называя их. Аналогично было отказано в выдаче Аднана Нагаева, осужденного в Югре за сбыт героина.

Отказы в экстрадиции приходили также от Италии и Праги.

Весной прошлого года, когда еще не было ясно, как дальше жить в условиях СВО, произошла волна отказов в экстрадиции. За период с марта по май Генеральная прокуратура получила 43 отказа из 56 запросов на экстрадицию, которые поступили за весь год. Однако, по итогам года были удовлетворены 166 запросов, что даже больше, чем в 2021 году, когда России было выдано 153 преступника.

В сентябре власти Чехии стали менее упрямыми и решили выдать России жителя Новосибирска Юрия Мотри, которого обвиняют в сбыте наркотиков.

Таиланд также не желает укрывать беглых преступников. В феврале 2023 года он выдал России Игоря Гужина, которого обвиняют в заказном убийстве, совершенном в 2017 году.

Таиланд также не желает укрывать беглых преступников.
Фото: Dickelbers/cc bu sa/wikimedia.org

Издание пишет, что отсутствие договоренности об экстрадиции не означает, что беглецы будут находиться в полной безопасности. Решение об их судьбе принимается в соответствии с законами страны и политической волей ее лидеров.

Многие задержания за пределами России происходят благодаря сотрудничеству через Интерпол. Однако, чтобы попасть в международный розыск, необходимо совершить серьезное преступление. Если же человек скрывается от службы в армии, то он должен бояться не экстрадиции, а депортации — высылки из страны исключительно по решению властей этой страны.

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«Если человек не совершал тяжких преступлений, то вероятность попасть в базы данных Интерпола крайне мала. Однако, уклонистов от призыва в армию могут выдворить из страны и отправить на родину разве что государства, которые являются друзьями и партнерами России», — подытожили «Новые известия».

«Однако, уклонистов от призыва в армию могут выдворить из страны и отправить на родину разве что государства, которые являются друзьями и партнерами России», — подытожили «Новые известия».
Фото: 1MI
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#Илья Протвинов#Экстрадиция#Последние новости Ростова на сегодня
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