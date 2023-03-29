27 апреля на «Самбекских высотах» и вузах Дона пройдет «Диктант Победы»

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Международная акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля в полдень на площадках по всей России и за рубежом, а еще на сайте диктантпобеды.рф.
Об этом рассказали в партпроекте «Единой России» «Историческая память». В нем уточнили, что основной задачей акции является повышение интереса к событиям героического прошлого России.
В Ростовской области площадки акции откроют на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты», мемориала «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке», в подразделениях Министерства обороны РФ и Росгвардии, в донских вузах, колледжах, техникумах и школах.
Часть площадок будут работать в учреждениях культуры, например, библиотеке им.Ю.А. Гагарина Ворошиловского района Ростова. Деятельные представители «Единой России» из этого района активно занимаются защитой исторической памяти.
«Мы очень хорошо понимаем значимость сохранения нашей общей памяти. Особенно важно беречь её сейчас, когда вклад нашей страны в победу над фашизмом пытаются как-то преуменьшить, а то и просто вычеркнуть», - рассказал секретарь Ворошиловского местного отделения «Единой России» Раджив Мирзалиев.
Он напомнил, что ранее депутат городской Думы от Ворошиловского района Магомед Дарсигов помог движению «Бессмертный полк России» в издании книги «Битва за Ростов. Южная столица в огне Великой Отечественной». Еще ворошиловский парламентарий содействовал в установке памятника на месте подвига механика-водителя 6-й танковой бригады Ф. Н. Крутикова, павшего при обороне города осенью 1941 года. И организовал реставрацию знаменитого Т-34 на монументе на площади Химиков.
«Поддерживаем мы и героев наших дней – ребят из Ростовской области, находящихся в зоне специальной военной операции, привозя на передовую необходимое, помогаем и их семьям», - подчеркнул Раджив Мирзалиев.
Отметим, защита исторической правды – одна из тем, звучащих в инициативах и предложениях участников предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» в донской парламент. В списке кандидатов уже более 100 человек, в том числе Раджив Мирзалиев и Магомед Дарсигов. Прием документов на выдвижение продолжается.
Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.