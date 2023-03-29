27 апреля на «Самбекских высотах» и вузах Дона пройдет «Диктант Победы»

Отметим, защита исторической правды – одна из тем, звучащих в инициативах и предложениях участников предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» в донской парламент. В списке кандидатов уже более 100 человек, в том числе Раджив Мирзалиев и Магомед Дарсигов. Прием документов на выдвижение продолжается.