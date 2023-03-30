Житель ДНР с родовой травмой стал чемпионом мира по шахматам, имея нулевой рейтинг

Posted 30 марта 16:29
Published 30 марта 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Кажется, главный козырь этого мужчины – спокойствие. Основательное, непоколебимое, как у скалы, о которую разбиваются морские волны. Почти олимпийское. Только в его случае – паралимпийское.
Создаётся впечатление, что именно с таким спокойствием и уверенностью он приступал к каждой своей партии и, обезоруживая тем самым соперника, побеждал. Хотя сам герой проекта #безграничные_донбасс скромно признаётся, что справляться с эмоциями, сохраняя спокойствие, - не всегда простая задача. Тем не менее, глядя на его достижения, можно смело сделать вывод, что с этой задачей он справлялся на своём жизненном и спортивном пути более, чем достойно.
Руслан Гнечко – ведущий специалист центра физического здоровья населения "Спорт для всех" города Харцызск в ДНР. Он действующий мастер спорта по шахматам, неоднократный чемпион и призёр Донецкой области и ДНР, бронзовый призер Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи, чемпион мира по шахматам среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Причём Руслан стал победителем Чемпионата мира, приехав туда впервые и имея нулевой рейтинг, чем очень удивил судей. Но традицию команды, как он сам признаётся, нарушать было нельзя. А в общем он обладатель 15 кубков, 10 статуэток, более 70 медалей, и это награды не только за шахматные турниры – здесь трофеи за успехи в шашках, настольном теннисе, спортивном ориентировании, дартсе, легкой атлетике, боулинге.
Любопытно, но судьба мужчины могла сложиться совершенно иначе. Ведь у него родовая травма, с последствиями которой ему пришлось справляться и жить.
- В 1980-е в роддомах практиковалось ставить женщинам препарат, ускоряющий родовую деятельность. Такой поставили и моей маме. В результате во время родов у меня произошло серьёзное защемление нерва, и как следствие – диагноз: «Правосторонний локтевой и плечевой плексит» (поражение нервного сплетения – прим.ред.), - говорит Руслан.
Но Руслан с самого детства был со спортом. Это, по всей видимости, не только определило его судьбу, но и позитивно сказалось на здоровье. Причём герой проекта #безграничные_донбасс признаётся: его увлечение – весь спорт в целом, ну и, конечно, шахматы – особая любовь.
- Да, всё начиналось с детства, - вспоминает спортсмен. – Когда пошёл в школу, там работал замечательный преподаватель физкультуры. Он привил любовь к лёгкой атлетике – бегу, прыжкам, научил правильно дышать при нагрузках. Затем пришёл следующий физработник. Он научил играть в баскетбол. После школы я поступил в техникум, там тоже был замечательный преподаватель физкультуры – Николай Васильевич Перелыгин. Он всегда заставлял работать на уровне, чуть большем, чем, кажется, тебе по силам. То есть призывал ещё и работать над собой, закалять характер. Там я познакомился с волейболом. И все навыки многократно улучшались, так как уровень преподавания и тренировок был уже другим.
Помимо этого у меня был друг, который занимался футболом. Он меня по утрам затягивал в лес на пробежки. Иногда складывались такие дни: утром мы выходили на пробежку, на час-полтора, затем у нас была «нулёвка» - отработка нормативов, которые не сдали. После этого пары, потом опять физкультура. А вечером снова приходит друг и говорит: «Пойдём играть в футбол!». Весёлое было время!
Шахматы в жизни Руслана тоже появились в детстве. Спортсмен вспоминает такой случай: ему было около семи лет, при нём отец с дядей играли в шахматы. Мальчик увидел, что позиция отца проигрывается, и предложил ход, который оказался единственным защитным. Дядя обратил внимание на это и предложил племяннику сначала просто поиграть, а потом пожить немного у него в Донецке. Как раз были каникулы, и Руслан уехал в гости к родственнику. Там они играли в шахматы по 20 партий каждый день.
Вернувшись домой, мальчик попросил родителей записать его в шахматный клуб. Поразительно, но даже в том возрасте ему были интересны не победы, а сам процесс игры. Нравилось анализировать, почему кто-то играет сильнее, а кто-то – слабее.
Дальше начались выезды на соревнования. В 2000-м Гнечко выполнил норматив КМС и стал чемпионом области. Правда, на время обучения в техникуме с шахматами пришлось расстаться. Но зато когда Руслан получил диплом и устроился на работу, взялся за любимое дело с новой силой, отдавая ему всё свободное время.
А после были новые горизонты. Шахматист поставил себе цель: стать чемпионом города. Признаётся, достичь её было непросто, но он смог, причём неоднократно.
Параллельно он шёл и к другим целям. Так, не раз он участвовал в чемпионате страны, входил в первую десятку, но в призёры пробиться не удавалось. Это случилось в 2010-м, а в 2011-м он поехал на чемпионат мира. На тот самый, где он был, наверное, единственным спортсменом с нулевым рейтингом.
- Так получилось, что выехать куда-то на международные соревнований не было возможности, а где-то близко чемпионаты такого уровня не проводили, - объясняет герой проекта #безграничные_донбасс. – Потому и рейтинг был нулевым, что вызвало большое удивление у судей – они посчитали это нелогичным. Но тогда один из сокомандников сказал: «У нас традиция: тот, кто с нами впервые приезжает на чемпионат мира, обязательно становится чемпионом». Традицию пришлось продолжить, – улыбается Руслан.
По признанию Гнечко, чтобы чего-то добиться, обязательно нужно ставить цели, и потом к их реализации упорно идти. А ещё хорошо, если рядом будут сильные примеры – люди, на которых хочется равняться, которых хочется не только догнать, но и перегнать. И конечно, должно быть желание бороться и с соперником, и с самим собой. Потому что шахматы – только на вид спокойный спорт.
- В шахматах огромную роль играют эмоции. И всё сложится удачно, только если эмоции удастся отключить. Иначе они будут мешать думать, планировать развитие игры. Борьба с эмоциями – очень важная задача, и порой справляться с ней сложно, - признаётся Руслан.
По словам мужчины, во всех его начинаниях, тренировках и победах с ним всегда были его родители, а теперь его поддерживает ещё и супруга. Ведь движение вперёд было бы невозможным без крепкого надёжного тыла.
И в целом спортсмен благодарен всем, кто встретился на его жизненном пути. Благодарен каждому, кто принял так или иначе участие в его судьбе и помог ему стать тем, кем он стал. И помогает в том, к чему он продолжает стремиться.
А в завершении беседы Руслан Гнечко поделился с читателями своим девизом: «Самое важное: можно ошибаться хоть сто раз, но при этом необходимо любить то, чем ты занимаешься».
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.