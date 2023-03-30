Житель ДНР с родовой травмой стал чемпионом мира по шахматам, имея нулевой рейтинг

Шахматы в жизни Руслана тоже появились в детстве. Спортсмен вспоминает такой случай: ему было около семи лет, при нём отец с дядей играли в шахматы. Мальчик увидел, что позиция отца проигрывается, и предложил ход, который оказался единственным защитным. Дядя обратил внимание на это и предложил племяннику сначала просто поиграть, а потом пожить немного у него в Донецке. Как раз были каникулы, и Руслан уехал в гости к родственнику. Там они играли в шахматы по 20 партий каждый день.