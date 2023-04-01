Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Мужчину задержали на территории учреждения ИК-2, где он пытался перебросить запрещенные предметы через основное ограждение. Как сообщили в пресс-службе, при досмотре у него были обнаружены 3 свертка, в которых находился 41 сотовый телефон.
«По данному факту проводится проверка. Задержанного передали сотрудникам полиции», — сказано в сообщении.
Что ему теперь грозит, не раскрывается. Само задержание прошло в конце марта.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в 2022 году пытались передать заключенным более 4 кг наркотиков.