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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Более 40 телефонов пытались перебросить на территорию колонии в Ростовской области

1 апреля 2023, 08:22
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали мужчину, который пытался перекинуть на территорию колонии гаджеты, сообщили в УФСИН по региону.

Мужчину задержали на территории учреждения ИК-2, где он пытался перебросить запрещенные предметы через основное ограждение. Как сообщили в пресс-службе, при досмотре у него были обнаружены 3 свертка, в которых находился 41 сотовый телефон.

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«По данному факту проводится проверка. Задержанного передали сотрудникам полиции», — сказано в сообщении.

Что ему теперь грозит, не раскрывается. Само задержание прошло в конце марта.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в 2022 году пытались передать заключенным более 4 кг наркотиков.

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