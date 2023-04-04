Никифорова задержали в декабре прошлого года в Ростовской области. Именно отсюда он хотел перебраться на территорию Украины. Оперативники нашли у мужчины подписанные им анкеты и заявление на заключение контракта с ВСУ, а также телефоны, по которым он общался с абонентами из Украины.