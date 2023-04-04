Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Ростовский областной суд вынес приговор жителю Волгоградской области Евгению Никифорову. Он планировал участвовать в спецоперации на стороне ВСУ. Также мужчину обвинили в госизмене и шпионаже.
Никифорова задержали в декабре прошлого года в Ростовской области. Именно отсюда он хотел перебраться на территорию Украины. Оперативники нашли у мужчины подписанные им анкеты и заявление на заключение контракта с ВСУ, а также телефоны, по которым он общался с абонентами из Украины.
Суд признал Никифорова виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, уточняет «РИА Новости».
Ранее ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области.