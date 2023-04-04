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Ростовский суд дал 6,5 лет мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУ

4 апреля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Ростовский суд дал 6,5 лет мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУ
В Ростове-на-Дону обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области Евгению Никифорову дали 6,5 лет лишения свободы, пишут СМИ.

Ростовский областной суд вынес приговор жителю Волгоградской области Евгению Никифорову. Он планировал участвовать в спецоперации на стороне ВСУ. Также мужчину обвинили в госизмене и шпионаже.

Никифорова задержали в декабре прошлого года в Ростовской области. Именно отсюда он хотел перебраться на территорию Украины. Оперативники нашли у мужчины подписанные им анкеты и заявление на заключение контракта с ВСУ, а также телефоны, по которым он общался с абонентами из Украины.

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Суд признал Никифорова виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, уточняет «РИА Новости».

Ранее ФСБ задержали за шпионаж жителя Ростовской области.

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