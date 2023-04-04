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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

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Власти Ростовской области хотят контролировать дизайн строящихся объектов

4 апреля 2023, 14:06
Фото: mos.ru/cc by sa
Муниципалитеты в Ростовской области смогут привести территории к единому облику

Муниципалитеты в Ростовской области смогут привести территории к единому облику

В Ростовской области рассматривается проект поправок в закон, которые дадут муниципалитетам право устанавливать правила визуального оформления строящихся зданий, сообщает Заксобрание региона.

Другими словами, власти получат возможность утверждать единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования населенного пункта. Эти поправки появились за счет изменений в федеральном законодательстве.

Если изменения примут, то в этой отрасли появится большое количество нововведений. Так, планируется сократить с трех до одного месяца максимальный срок проведения общественных обсуждений по проектам генпланов населенных пунктов.

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Кроме того, муниципалитеты смогут требовать заданный архитектурный облик на определенной территории. Сейчас же все зависит от желания застройщика, поэтому фасады могут быть любых цветов.

Ранее губернатор Голубев запретил строить спичечные коробки в старом аэропорту Ростова.

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