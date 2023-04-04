Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Другими словами, власти получат возможность утверждать единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования населенного пункта. Эти поправки появились за счет изменений в федеральном законодательстве.
Если изменения примут, то в этой отрасли появится большое количество нововведений. Так, планируется сократить с трех до одного месяца максимальный срок проведения общественных обсуждений по проектам генпланов населенных пунктов.
Кроме того, муниципалитеты смогут требовать заданный архитектурный облик на определенной территории. Сейчас же все зависит от желания застройщика, поэтому фасады могут быть любых цветов.
Ранее губернатор Голубев запретил строить спичечные коробки в старом аэропорту Ростова.