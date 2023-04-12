Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Местный житель решил прогуляться по набережной и заметил большое количество змей, спокойно лежащих на земле. Рядом с ними он увидел змеиные норы.
У пользователей в комментариях разделились мнения на этот счет. Тех, кто боится змей, ужаснула эта ситуация, остальные написали, что это обычные ужи и бояться их не стоит.
«Это еще мало, очень мало», — заявляют местные жители.
«Десяток ЖК, как на ростовской набережной, исправят ситуацию», — написали ростовчане.
«А что не нравится? У людей должны спрашивать разрешения? А потом визжат, что мышей и крыс много… Кому положено, тот и просыпается», — говорится в комментариях.
Ранее об обитающих у пляжа змеях и клещах заявили жители в Ростовской области.