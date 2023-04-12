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Жители в Таганроге заявили об усыпанной змеями набережной в апреле

12 апреля 2023, 04:46
Фото: 1mi
На набережной в Таганроге появилось большое количество змей, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель решил прогуляться по набережной и заметил большое количество змей, спокойно лежащих на земле. Рядом с ними он увидел змеиные норы.

У пользователей в комментариях разделились мнения на этот счет. Тех, кто боится змей, ужаснула эта ситуация, остальные написали, что это обычные ужи и бояться их не стоит.

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«Это еще мало, очень мало», — заявляют местные жители.

«Десяток ЖК, как на ростовской набережной, исправят ситуацию», — написали ростовчане.

«А что не нравится? У людей должны спрашивать разрешения? А потом визжат, что мышей и крыс много… Кому положено, тот и просыпается», — говорится в комментариях.

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