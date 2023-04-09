Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Житель Гуково рассказал, что заметил на деревьях в городе клубки крупных змей. «У меня аж мурашки по коже пошли, никогда не видел у нас змей в таком большом количестве», — заявил горожанин. Он добавил, что больше всего змей он насчитал в районе местной водокачки.
В комментариях жители других городов также написали, что видели клубки змей. Однако большинство жителей региона полагают, что они не опасны и миролюбивы.
«Тёща моя с подругами», «Я, когда пришел с работы домой», «Хороший червяк для рыбалки», — пошутили в комментариях ростовчане.
Ранее котов из Ростовской области номинировали на международную премию домашних любимцев.