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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

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«Теща с подругами»: змеи стали селиться на деревьях в Ростовской области

9 апреля 2023, 13:57
Фото: Социальные сети
Клубки змей на деревьях в Ростовской области

Клубки змей стали массово селиться на деревьях в Ростовской области

Жители нескольких районов Ростовской области пожаловались на клубки змей на деревьях, об этом они написали в соцсетях.

Житель Гуково рассказал, что заметил на деревьях в городе клубки крупных змей. «У меня аж мурашки по коже пошли, никогда не видел у нас змей в таком большом количестве», — заявил горожанин. Он добавил, что больше всего змей он насчитал в районе местной водокачки.

В комментариях жители других городов также написали, что видели клубки змей. Однако большинство жителей региона полагают, что они не опасны и миролюбивы.

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«Тёща моя с подругами», «Я, когда пришел с работы домой», «Хороший червяк для рыбалки», — пошутили в комментариях ростовчане.

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#Алина Заярная#Животные#Соцсети#Ростовская область#Гуково
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