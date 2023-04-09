Житель Гуково рассказал, что заметил на деревьях в городе клубки крупных змей. «У меня аж мурашки по коже пошли, никогда не видел у нас змей в таком большом количестве», — заявил горожанин. Он добавил, что больше всего змей он насчитал в районе местной водокачки.